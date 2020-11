CRÓNICA: As ditaduras de um vírus democrático

Por Pedro Gil Vasconcelos

O SARS-CoV-2 é claramente um vírus democrático. Ao contrário de outros, como o Ébola, ou o Zica, que se habituaram a atacar populações mais desfavorecidas e frágeis, o SARS-CoV-2 ataca todos sem olhar a distribuição geográfica, graus académicos ou poderio económico.

No entanto, este vírus democrático acaba por ser responsável pelas ditaduras que em seu nome vão florescendo.

Medidas tomadas em nome do combate ao vírus, são cada vez mais difíceis de compreender pelo povo, que se vê confrontado com regras voláteis e de difícil entendimento.

Como é possível aceitar que seja praticável estar numa sala de cinema sem problemas, mas a realização de uma prova de ralicross, ou outra ao ar livre, seja um risco de saúde pública? Como é possível entender que assistir a uma prova do PTRX seja um perigo e não haja qualquer problema em viajar num autocarro, ou comboio, apinhado de gente?

Claro que esta lista de “coisas” é longa e não é fácil de explicar, mesmo sem enveredarmos pelas questões políticas que provocam uma natural clivagem na sociedade.

No que ao PTRX diz respeito, é realçar que a adversidade de realizar provas sem público, se tenha transformado na oportunidade de realizar live-streaming´s com os meios necessários para que as transmissões tenham qualidade televisiva e, dessa forma, tenham ganho a visibilidade que merecem.

É de realçar todo o esforço de pilotos, equipas, clubes e federação, para que o campeonato pudesse prosseguir, apesar de situações menos boas, por vezes fruto de análise subjectivas.

Pois bem, o que sucedeu em outros campeonatos bateu agora à porta do PTRX e a última prova do ano não se pôde realizar na data prevista, apesar de existirem regras claras de como realizar uma prova, definidas entre a FPAK através da respectiva Comissão Médica e a Direcção Geral de Saúde.

É incrível o esforço de todos. É de realçar o trabalho de cada um. Por isso mesmo, entendo que os campeonatos de Kartcross, Super Buggy e Ralicross, ou seja o PTRX 2020 fosse concluído e a prova que o Vouga Sport Clube quer, e muito bem, realizar se realize.

É esta a jornada que vai fechar a época e decidir quase todos os campeões. Se por outra coisa não for, que seja pelo respeito ao trabalho de todos, que o 47º Ralicross de Sever do Vouga seja levado a bom porto.

No entanto, entendo que é igualmente necessário que a época de 2020 não comprometa 2021. Tenho esperança – tenho o hábito de olhar sempre para o copo meio cheio – que esse seja um ano de renascimento para o PTRX, assim como para as outras modalidades e por isso, entendo que há que definir uma data para o final de época.

Vamos comemorar os campeonatos com bacalhau e rabanadas? Se assim tiver que ser, que seja, mas vamos tentar fazer tudo para que os campeonatos sejam comemorados como deve ser, sem comprometerem 2021, que na minha perspectiva optimista será um bom ano… desde que seja encarado como deve ser.

Se por mais não for, que sejam aplicadas as regras que regem outras actividades desportivas, que merecem tanto e o mesmo respeito que outros desportos, motorizados ou não.

