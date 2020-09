CIRCUITO DE MONTALEGRE ACOLHE SESSÃO DE TESTES

O Clube Automóvel de Vila Real vai promover uma sessão de testes, no próximo fim-de-semana de três e quatro de Outubro, para os pilotos que participam no PTRX. Os participantes do PTRX, Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy, vão poder testar com toda a segurança, pois o Clube Automóvel de Vila Real (CAVR) disponibiliza o Circuito Internacional de Montalegre para a realização de testes, com vista a preparar as próximas provas da época. A participação tem um custo de cem Euros por dia, ou 150,00 pelo sábado e domingo, bastando apenas que os interessados contactem Fernando Vaz, pelo telefone 916691762 e façam a reserva. A próxima prova do PTRX vai-se realizar nos dias 16 e 17 de Outubro, justamente no Circuito Internacional de Montalegre, que poderá já servir para encontrar os primeiros campeões da época, pois o campeonato entra na sua fase final.