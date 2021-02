Campeonato de Portugal de Ralicross: Baixar custos

O Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta, passa a contar com sete provas por ano. Com um novo Promotor, a GO.NOW Motorsport, a competição teve como objetivo reduzir custos e aumentar o intervalo entre as várias provas: “Foi decidido, após reunião com a FPAK, reduzir o total de jornadas de nove para sete, mais a Taça de Portugal, de forma a baixar os custos para os participantes e, ao mesmo tempo, garantir um maior intervalo entre as várias jornadas. Acreditamos que esta decisão também se possa revelar como um incentivo para que os pilotos levem a cabo todo o Campeonato sem abdicarem de nenhuma prova,” explica Fernando Vaz, um dos responsáveis da GO.NOW Motorsport.

Assim, a época de 2021 contará com uma visita a Lousada, no arranque da temporada de 23 a 25 de Abril, Mação e Castelo Branco, que este ano recebe também a Taça, e duas jornadas em Montalegre e Sever de Vouga. Um figurino que passará a sofrer alterações todos os anos com a rotatividade de circuitos a serem palco de duas provas, sendo que quem organiza a Taça de Portugal só recebe o Campeonato uma vez nesse mesmo ano e no anterior.

Outra novidade prende-se com as contas do Campeonato, que voltam a assumir um formato do passado, com os pilotos a deixarem de eleger as jornadas em que pontuam, somando pontos em todas as provas e deitando fora apenas o pior resultado.

Outra confirmação resultante também do encontro online com a FPAK é o Troféu Júnior Kartcross. Destinado a jovens dos 13 aos 16 anos e com cilindrada de 600 cc, a competição visa promover o futuro da modalidade, com os jovens pilotos a levar a cabo cinco jornadas ao longo do ano, uma em cada um dos circuitos que serve de palco ao Campeonato de Portugal de Ralicross.

Calendário

PROVA ORGANIZADOR DATA

Lousada Clube Automóvel de Lousada 23 / 25 de Abril

Montalegre I Clube Automóvel de Vila Real 14 / 16 de Maio

Sever do Vouga I Vouga Sport Clube 11 / 13 de Junho

Montalgre II Clube Automóvel de Vila Real 23 / 25 de Julho

Mação Clube Automóvel de Mação 3 / 5 de Setembro

Sever do Vouga II Vouga Sport Clube 24 / 26 de Setembro

Castelo Branco Escuderia Castelo Branco 15 / 17 de Outubro

Castelo Branco * Escuderia Castelo Branco 19 / 21 de Novembro

Data suplente – 2 / 4 de Julho

Data suplente – 29 / 31 de Outubro

Nota: * Taça Portugal Ralicross | Kartcross | Super Buggy 2021