Calendário do Ralicross, Kartcross e Super Buggy

Já é conhecido o calendário do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy. O último fim de semana de abril parece ser a esta distância minimamente seguro para o arranque do Off Road em Portugal, ainda que recentemente tenha sido adiada a prova da Taça do Mundo de TT, prevista para a segunda semana de abril. O facto de ser feita em estrada aberta faz toda a diferença, pois o Ralicross, Kartcross e Super Buggy disputam-se dentro de circuitos.

23 a 25 abril – Lousada – Clube Automóvel de Lousada

14 a 16 maio – Montalegre I – Clube Automóvel de Vila Real

11 a 13 junho – Sever do Vouga I – Vouga Sport Clube

23 e 25 julho – Montalegre II – Clube Automóvel de Vila Real

3 a 5 setembro – Mação – Clube Automóvel de Mação

24 a 26 setembro – Sever do Vouga II – Vouga sport Clube

15 a 17 outubro – Castelo Branco – Taça – Escuderia de Castelo Branco

2 a 4 de julho – Data Suplente

29 a 31 de outubro – Data Suplente