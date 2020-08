Pista de Mação vai ser palco da comemoração dos das Bodas de Ouro de Santinho Mendes na competição, durante a realização da quarta prova do PTRX 2020 em cinco e seis de setembro próximo. Mação Verde Horizonte vai ser a quarta prova do ano, de uma época marcada pelo combate à Covid-19 e mais uma vez será uma prova sem público, No entanto, esta vai ser também a prova em que Santinho Mendes vai comemorar 50 anos de carreira.

A pista da Boavista, em Mação, vai o local onde o veterano Santinho Mendes, piloto que marcou uma época na velocidade, nos ralis, no todo-o-terreno e que foi um dos “pais” do autocross, se estreie no Ralicross.

Segundo o filho, Vítor Mendes, tudo começou “com um convite do meu filho. O António, que não pode correr em Mação, pois está em época de exames, decidiu desafiar o avô a participar e emprestou-lhe o Opel Astra.”

Além da estreia no Ralicross, o piloto de Abrantes vai também reunir-se e confraternizar com aqueles que tantas vezes ocuparam o banco da direita, os seus navegadores e outros que de várias formas participaram das tantas vitórias, que fizeram com que o Santinho Mendes seja um nome incontornável do nosso desporto motorizado. As inscrições para a quarta prova estão a decorrer a bom ritmo, prevendo-se uma lista de inscritos bem recheada em Mação.