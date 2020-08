54º Ralicross de Castelo Branco: Finais em “Live Stream”

O Complexo de Desportos Motorizados do Lanço Grande, recebe a terceira jornada do PTRX 2020. Devido à atual situação, esta é mais uma prova realizada sem público, mas que vai ser transmitida em “live stream” a partir das nove horas de amanhã, domingo dia 2 de dgosto. A organização está a cargo da Escuderia de Castelo Branco.

ADN vencedor

Castelo Branco marcou o regresso de Santinho Mendes Jr. ao PTRX – Campeonato de Portugal de Ralicross. O piloto de Abrantes, que é o mais novo do Clã Santinho Mendes, neto e filho de António e Vítor Santinho Mendes, respetivamente, também eles campeões de Ralis, Autocross e Ralicross, veio ao traçado do Lanço Grande matar saudades e não precisou de muito tempo para mostrar a sua classe na Nacional 2RM.

Gonçalo Novo de regresso

Gonçalo Novo regressou ao PTRX – Campeonato de Portugal de Ralicross com objetivos de continuar a marcar posição na Iniciação. O piloto da Motofil apesar de não ter participado na segunda jornada do temporada, que decorreu em Lousada, chegou a Castelo Branco apostado em assegurar um lugar de destaque na sua categoria.

João Novo na Supercar

Depois de ter “falhado” a ida a Lousada, João Novo regressou à competição em Castelo Branco. Na jornada inaugural, que decorreu em Sever do Vouga, Novo apresentou-se aos comandos do Citroën C2 na Super 1600, porém em Castelo Branco o piloto da Motofil apresentou-se com o Citroën DS3 Supercar. “Tivemos que fazer algumas melhorias e agora o carro está impecável. Já tinha saudades de andar nele!”, referiu João Novo. Contudo, apesar de não esconder que poderá voltar a aparecer com o DS3, o piloto de Aveiro adiantou que: “o objetivo é acabar o Citroën C2 (Super 1600), que neste momento se encontra desmontado e regressar nas duas últimas provas da temporada”.

Guilherme Nunes a jogar em casa

O piloto da Iniciação, Guilherme Nunes, depois da estreia em Lousada alinha nesta sua segunda corrida com uma “responsabilidade” acrescida. “Correr em casa é completamente diferente. Apesar de não podermos contar com o público, acabamos por sentir sempre outro tipo de apoio, dos nossos amigos e convidados. A adaptação está a correr bem e estou confiante”, referiu o jovem piloto albicastrense. Relativamente à restante temporada Guilherme Nunes ainda não tem tudo definido, mesmo assim, a presença em Mação (5 e 6 de setembro) já está garantida.

João Pinheiro defende as cores da cidade

João Pinheiro aos comandos de um LBS Motor Club RX01, tem uma dupla missão em Castelo Branco: defender as correr da sua cidade e continuar a conquistar pontos na classe dos Iniciados de Kartcross. “Correr em casa acrescenta um bocado a pressão… tenho a responsabilidade de estar a representar a cidade, mas encaro esta prova com o mesmo sentido e empenho como qualquer outra do calendário”, começou por referir João Pinheiro.

Por outro lado: “Estou cada vez mais adaptado, conheço cada vez melhor o carro, uma realidade que não acontecia nas primeiras provas e os tempos em pista têm melhorado. Contudo, ainda não descobri os verdadeiros limites do carro, quando isso acontecer aí sim, posso dizer que já o conheço bem”, concluiu o piloto das Iniciados.