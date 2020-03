Prolongamento da Suspensão da Atividade Desportiva da FPAK

Na sequência da atual situação da pandemia provocada pelo coronavírus Covid 19, assim como das recomendações do Governo Português, da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde, a FPAK informa que a suspensão da atividade desportiva da Federação prolongar-se-á, pelo menos, até ao dia 30 de Abril, altura em que será reavaliada toda a situação e as medidas ajustadas em conformidade com as autoridades de saúde: “Apelamos a todos que cumpram as medidas impostas pela autoridades de saúde e que se mantenham em suas casas pelo máximo de tempo possível”, lê-se no comunicado da FPAK.