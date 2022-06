Prolama Electric Power: projeto novas Energias | AutoSport

PEP – Prolama Electric Power é o novo projeto da equipa, para o Campeonato de Portugal de Novas Energias. Carlos Silva/António Serrão são a dupla no DS3 ‘Consilcar’.

A Prolama volta a inovar o seu projeto desportivo, e em 2022 dá início à sua participação no Campeonato de Portugal de Novas Energias. Desde sempre a Prolama tem dado uma atenção especial a plano ambiental, e foi reconhecido o seu programa “Carbono 0” que em 2010 tornou-se pioneiro com o apoio à Tapada Militar de Mafra, contribuindo para a sua reflorestação e limpeza de uma área que havia sido consumida pelo fogo. Atenta à inovação, a Prolama apresenta assim uma nova aposta que visa dar o seu contributo a esta nova iniciativa da FPAK, criando a “marca” PEP – Prolama Electric Power.

Associada à Consilcar, empresa destacada no panorama da comercialização de automóveis elétricos, o projeto vai ter expressão com a participação de Carlos Silva e António Serrão aos comandos de um DS3 Crossback. A comemorar 40 anos de carreira Carlos Silva vai desta forma regressar ao volante numa competição que desconhece, mas que terá a colaboração do jovem António Serrão, um navegador experimentado nesta área da navegação de regularidade, conforme as palavras de Carlos Silva, “…este é um projeto que a Prolama tem vindo a tomar consciência da sua validade, e surgiu de uma conversa informal com os nossos Patrocinadores. Sabemos que vamos sair da nossa zona de conforto, mas esse é o desafio que precisava para continuar a comemorar os 40 anos de percurso no desporto automóvel. Estamos empenhados em trazer a esta nova modalidade a forma de trabalho que caracteriza a Prolama, e quero agradecer ao António Serrão a disponibilidade para me acompanhar nesta aventura. Depois naturalmente agradecer ao Rui Sousa, à Prolama e a todos os nossos Patrocinadores a possibilidade de podermos concretizar este projeto…” concluiu.

O Campeonato será disputado até novembro, e embora com uma prova já disputada, com data coincidente com uma jornada do campeonato TT, a equipa conta estar à partida das seguintes provas: Oeiras Eco Rally (24 a 26 Junho); Eco Race de Proença a Nova (30 e 31 de Julho); Eco Rally de Lisboa (22 e 23 Outubro) e finalmente no E-Rali Sharish – Alentejo Central em Reguengos de Monsaraz (18 e 19 de Novembro), destacando-se a diversidade de percursos, conforme António Serrão explicou, “…é um calendário bastante eclético, e com provas muito interessantes, especialmente para o Carlos que nunca esteve envolvido nesta disciplina. Vamos evoluir nesta nova forma de competir, e é para mim um enorme prazer acompanhar o Carlos Silva neste novo projeto, Prolama/Consilcar é uma enorme responsabilidade participar nos festejos dos 40 anos de carreira de um Amigo que continua a empenhar-se neste desporto com a máxima dedicação…”.

Também para a Prolama esta é uma nova forma de se apresentar aos seus Patrocinadores e Amigos que ao longo dos anos sempre viram na Equipa uma forma diferente de encarar cada projeto, como define Rui Sousa; “…sempre procuramos inovar e estar atentos às novas tendências do mundo automóvel e da competição em particular. A componente ambiental é para nós um tema de preocupação e no qual queremos estar envolvidos.

O Prolama Electric Power será o início desta nossa transição, e o abraçar de novos desafios, onde o Carlos e o António Serrão colocaram todo o seu empenho de forma a tornar este projeto em mais um grande sucesso da Prolama. Uma palavra de agradecimento à dupla de pilotos, e a todos os patrocinadores que apoiam o programa, e à Consilcar por acreditar em mais este nosso desafio…” concluiu Rui Sousa um dos mentores da marca Prolama.

A aposta tem início com o Oeiras Eco Rally de Portugal, de 24 a 26 de Junho; numa competição que está integrada no Campeonato Internacional Fia para as Novas Energias, e disputa-se nas estradas de Sintra e Mafra, com passagem pelo Circuito do Estoril, Lagoa Azul e Peninha, e depois nos sectores de Mata Pequena, Igreja Nova, Mafra e Ericeira, terminando com uma Street Stage no Jardim do Marquês de Pombal em Oeiras. O rally soma assim 420 Km de percurso, dividido pelos 3 dias de competição dos quais 220 km serão de sectores seletivos.