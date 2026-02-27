Prolama e Carlos Silva avançam para 2026 no FIA Eco Rally Cup com programa de nove provas
A equipa PEP – Prolama Electric Power, liderada pelo piloto Carlos Silva e pelo navegador Sancho Ramalho, vai disputar em 2026 um programa de nove provas no FIA Eco Rally Cup, acumulando em paralelo participação no Campeonato de Portugal. A estrutura apresenta-se com um historial recente de resultados consistentes na regularidade elétrica, incluindo o 3º lugar no FIA Eco Rally Cup em 2025, alcançado após uma época com uma vitória na Corunha e três pódios — Bélgica, Oeiras e Madeira — além de dois 4º lugares na China e na Suíça.
De 43 anos de competição ao desafio dos ralis elétricos
Com 43 anos dedicados ao desporto motorizado, desde a estreia no karting, passando por ralis e todo-o-terreno, ao volante e como navegador, Carlos Silva entrou em 2022 numa nova disciplina: os ralis de regularidade para veículos 100% elétricos. Como cofundador da Prolama, lançou o projeto PEP e mobilizou equipa e patrocinadores para uma aposta sustentada nesta vertente.
A ligação à Consilcar marcou o início da aprendizagem competitiva, primeiro com António Serrão como navegador, num período descrito internamente como de consolidação dos “truques” da modalidade. A evolução do projeto ganhou expressão com a chegada de Sancho Ramalho, com quem Silva venceu pela primeira vez no Eco Rali da Madeira, em 2023.
Título nacional e afirmação internacional
Em 2024, a dupla garantiu a emancipação competitiva com três vitórias e a conquista do título de Campeões Nacionais. Em 2025, impossibilitado de defender o campeonato por sobreposição de datas com o todo-o-terreno, Carlos Silva direcionou a ambição para o FIA Eco Rally Cup, fechando a temporada no pódio final e recebendo, com o navegador, uma distinção atribuída pela Confederação do Desporto de Portugal.
Objetivo para 2026: subir a fasquia
Melhorar o resultado de 2025 é o objetivo declarado para 2026, com Silva e Ramalho a manterem no BMW i3 da Consilcar o principal aliado competitivo. No ano passado, a dupla venceu pelo segundo ano consecutivo o Eco Rali de Lisboa, assegurando a Taça de Portugal de Novas Energias.
Números do projeto PEP
Estreia em ralis elétricos: 2022; provas disputadas: 19; vitórias: 6; Campeões Nacionais: 2024; vencedores da Taça de Portugal de Novas Energias: 2025. Ao longo do percurso, a equipa utilizou DS3 Electric, Fiat 500e, Polestar 3 e BMW i3.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI