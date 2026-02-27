Prolama e Carlos Silva avançam para 2026 no FIA Eco Rally Cup com programa de nove provas

A equipa PEP – Prolama Electric Power, liderada pelo piloto Carlos Silva e pelo navegador Sancho Ramalho, vai disputar em 2026 um programa de nove provas no FIA Eco Rally Cup, acumulando em paralelo participação no Campeonato de Portugal. A estrutura apresenta-se com um historial recente de resultados consistentes na regularidade elétrica, incluindo o 3º lugar no FIA Eco Rally Cup em 2025, alcançado após uma época com uma vitória na Corunha e três pódios — Bélgica, Oeiras e Madeira — além de dois 4º lugares na China e na Suíça.

De 43 anos de competição ao desafio dos ralis elétricos

Com 43 anos dedicados ao desporto motorizado, desde a estreia no karting, passando por ralis e todo-o-terreno, ao volante e como navegador, Carlos Silva entrou em 2022 numa nova disciplina: os ralis de regularidade para veículos 100% elétricos. Como cofundador da Prolama, lançou o projeto PEP e mobilizou equipa e patrocinadores para uma aposta sustentada nesta vertente.

A ligação à Consilcar marcou o início da aprendizagem competitiva, primeiro com António Serrão como navegador, num período descrito internamente como de consolidação dos “truques” da modalidade. A evolução do projeto ganhou expressão com a chegada de Sancho Ramalho, com quem Silva venceu pela primeira vez no Eco Rali da Madeira, em 2023.

Título nacional e afirmação internacional

Em 2024, a dupla garantiu a emancipação competitiva com três vitórias e a conquista do título de Campeões Nacionais. Em 2025, impossibilitado de defender o campeonato por sobreposição de datas com o todo-o-terreno, Carlos Silva direcionou a ambição para o FIA Eco Rally Cup, fechando a temporada no pódio final e recebendo, com o navegador, uma distinção atribuída pela Confederação do Desporto de Portugal.

Objetivo para 2026: subir a fasquia

Melhorar o resultado de 2025 é o objetivo declarado para 2026, com Silva e Ramalho a manterem no BMW i3 da Consilcar o principal aliado competitivo. No ano passado, a dupla venceu pelo segundo ano consecutivo o Eco Rali de Lisboa, assegurando a Taça de Portugal de Novas Energias.

Números do projeto PEP

Estreia em ralis elétricos: 2022; provas disputadas: 19; vitórias: 6; Campeões Nacionais: 2024; vencedores da Taça de Portugal de Novas Energias: 2025. Ao longo do percurso, a equipa utilizou DS3 Electric, Fiat 500e, Polestar 3 e BMW i3.