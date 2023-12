Problema de saúde impede presença a 100% de Mohammed ben Sulayem na Gala da FIA | AutoSport

O comunicado da FIA acrescentou ainda que o seu Presidente “recebeu cuidados no hospital e vai recuperar totalmente”, tendo uma presença limitada durante a Gala. Ainda assim, noutro comunicado da FIA, Mohammed Ben Sulayem anunciou os três vencedores dos ‘Prémios do Presidente da FIA’ de 2023 na reunião da Assembleia Geral deste organismo em Baku. O Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) foi reconhecido pelas seus objetivos alcançados na ação climática, o Automobile Club of Moldova (ACM) em termos de segurança rodoviária e o Motorsport South Africa em Igualdade, Diversidade e Inclusão (EDI). Cada vencedor receberá uma contribuição de 10.000 Euros para apoiar o seu projeto e outros esforços de crescimento e desenvolvimento.

Numa semana em que a entidade que lidera está sob pressão, no seguimento da polémica investigação ao possível conflito de interesses na relação de Toto e Susie Wolff, chefe de equipa da Mercedes e diretora-geral da F1 Academy, respetivamente, Mohammed ben Sulayem “sentiu-se mal e sofreu uma queda e uma concussão”, revelou a FIA em comunicado e justificando a ausência do Presidente deste organismo na conferência de imprensa, onde este seria, certamente, um tema a abordar.

