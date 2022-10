Primeiros títulos entregues no Campeonato de Portugal de Ralicross e de Kartcross | AutoSport

Nos Super Cars e no Troféu Júnior de Kartcross os títulos já foram entregues na jornada na Pista do Alto do Roçário, em Sever do Vouga que recebeu os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralicross e Campeonato de Portugal de Kartcross.

Numa jornada do Campeonato de Portugal de Kartcross by Transwhite que sofreu alterações no programa na sequência dos atrasos provocados pelos vários acidentes no primeiro dia. José Oliveira assegurou o título na Divisão 1 dos Super Cars, enquanto o jovem Guilherme Matos fechou as contas do Troféu Júnior de Kartcross.

Luta acérrima nos S1600

Ainda com os resultados de Mação 2 por homologar, os três primeiros classificados do Campeonato S1600, Jorge e Joaquim Machado e Mário Barbosa, entraram com tudo no Alto do Roçário.

Os irmãos Jorge e Joaquim Machado, bem como Mário Barbosa deixaram muito claro nesta sexta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite que a luta pelo título entre os Super 1600 se vai estender até ao último metro da pista de Lousada dentro de duas semanas.

Com nove pontos entre os três após Montalegre 2 (os resultados de Mação 2 não estão ainda homologados), os pilotos não deixaram os créditos por mãos alheias e ofereceram um fantástico espectáculo. Jorge Machado, terceiro classificado no Campeonato, foi quem começou melhor ao garantir o melhor tempo nos Treinos Cronometrados, somando mais 1 ponto, dando continuidade com a conquista dos 25 pontos atribuídos ao vencedor das corridas de Qualificação. Isto enquanto Mário Barbosa foi um insistente segundo nas duas ocasiões e o líder da classificação Joaquim Machado um consistente terceiro.

Contudo, na decisiva Final, Mário Barbosa impôs-se aos dois irmãos para levar de vencida as sete voltas da corrida e assinar ainda o ponto da Melhor Volta. Um triunfo muito disputado e conseguido por apenas 0,453s, com Jorge Machado a ser segundo e Joaquim a fechar o pódio. Um desfecho que, uma vez mais olhando apenas aos resultados disponíveis até à segunda visita a Montalegre, deixa Mário Barbosa a apenas um ponto da liderança de Joaquim Machado, enquanto Jorge reduziu a diferença de 9 para 5 pontos.

Adão Pinto mais perto da revalidação nas 2RM

No Nacional de 2 Rodas Motrizes, Adão Pinto conseguiu, finalmente, um fim-de-semana livre de problemas. O Campeão em título e atual líder da classificação teve algumas jornadas problemáticas esta época, mas desta feita tudo lhe correu de feição e fez o pleno em Sever do Vouga. Um resultado que o deixa mais perto da conquista do cetro no Circuito da Costilha dentro de duas semanas, principalmente depois do seu mais direto rival, Bruno Campos ter sido sexto nas corridas de Qualificação e terceiro na decisiva Final. Quem acabou por surpreender foi Hugo Santos. Sem estar a participar no Campeonato o piloto do Honda Civic foi quem mais resistência ofereceu a Adão Pinto, sendo sempre segundo atrás do homem do Opel Astra.

Quem também ficou mais perto do título na Divisão 1.6 – Iniciados, foi o líder da classificação Duarte Camelo. O jovem piloto, que chegou a Sever do Vouga com 32 pontos de vantagem sobre Gonçalo Rocha, não fez as coisas por menos e, depois de conquistar o ponto atribuído ao mais rápido dos Treinos Cronometrados e os 25 pela vitória nas corridas de Qualificação, foi com tudo para a Final para triunfar e garantir a cereja no topo do bolo com a volta mais rápida e o ponto extra que lhe está associado. Um resultado que o deixa muito perto da conquista do título já dentro de duas semanas em Lousada.

Enquanto isso, Gonçalo Rocha não teve um fim de semana de feição no Alto do Roçário. O piloto, que chegou à sexta jornada na segunda posição, com quatro pontos de margem sobre Guilherme Nunes, viu o rival superá-lo ao longo de toda a jornada. Nunes foi segundo nas Qualificações e repetiu na Final.

Duarte Camelo precisa de seis pontos na próxima jornada para vencer o Campeonato nesta categoria.

Nuno Queirós herda vitória no Nacional 1.6

No Nacional 1.6 o fim de semana foi de resultados repartidos. Os 25 pontos da vitória nas corridas de Qualificação foram para César Tadeu, o último da classificação geral, enquanto Nuno Queirós somou os importantes 22 pontos da vitória na Final. Um resultado que surgiu após a penalização de cinco segundos a Pedro Rocha na sequência do toque no líder do campeonato Ricardo Costa, que acabou por desistir. Ainda assim, Rocha terminou em segundo, à frente de César Tadeu.

Nos Super Cars, José Oliveira, que acabou por uma vez mais correr sozinho após a ausência de última hora de Tiago Alexandre, cumpriu calendário e, apesar de problemas de transmissão numa das corridas de Qualificação, garantiu o título a uma jornada do final da época. Uma conquista que, diga-se, já tinha sido assegurada após os Treinos Cronometrados, mas que nem por isso impediu o piloto do Peugeot 208 de rodar ao mais alto nível e oferecer grande espectáculo ao público presente.

Jorge Gonzaga triunfa no Kartcross

A sexta jornada do Campeonato de Portugal de Kartcross by Transwhite na pista do Alto do Roçário terminou com mais uma vitória de Jorge Gonzaga. O Campeão em título e líder da classificação desde a primeira ronda do ano não teve tarefa fácil, com forte oposição ao longo de todas as corridas numa ronda repleta de incidentes.

Nos Treinos Cronometrados, Sérgio Castro impôs-se, mas acabou depois por ser suplantado por Gonzaga nas corridas de Qualificação.

Na primeira posição da grelha de partida para a decisiva Final, Gonzaga largou mais forte para assumir desde logo a liderança contudo, e tal como em algumas das Qualificações, um incidente, desta feita à saída da primeira curva, ditou a suspensão sob bandeira vermelha.

No novo procedimento de partida com Gonzaga repetiu a dose e assumiu as despesas da corrida, com Sérgio Castro a não descolar nos momentos iniciais e Alexandre Borges, que estreou o Planet Kart Cross no Campeonato, em terceiro. Contudo, com o passar do tempo Borges perdeu terreno enquanto Gonzaga fazia a gestão da corrida com o momento ideal para ir à Joker, mantendo a liderança. Castro ainda tentou suplantar Gonzaga e não decolou até final, mas acabou por ter de se contentar com a segunda posição, a quase oito décimos de distância, enquanto Diogo Soares fechou as posições de pódio.

Alexandre Borges deu por concluída a estreia do Planet Kart Cross na 5ª posição, atrás de Luís Almeida. Menos sorte teve José Mota. Num regresso pontual ao Campeonato de Portugal de Kartcross, Mota teve um princípio de incêndio no seu LBS RX01 logo na primeira corrida de Qualificação e depois, na segunda, um acidente na reta da meta que ditou uma ida preventiva do piloto ao hospital para exames médicos.

Guilherme Matos assegura título no Troféu Júnior de Kartcross

Na última jornada da época do Troféu Júnior de Kartcross by Transwhite, Guilherme Matos fechou as contas do título, mesmo sem fazer o pleno no fim de semana. A vitória nas corridas de Qualificação deu ao jovem piloto os pontos necessários para conquistar a coroa no Troféu Júnior de Kartcross.

Sem pressão na Final, para a qual tinha apenas de partir, Matos terminou no pódio, se bem que com um ritmo bem mais tranquilo. Ficou atrás de João Dinis e Gustavo Henriques, primeiro e segundo classificados, respetivamente.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: OMS/Ricardo Soares