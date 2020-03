No dia em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, a FPAK promoveu o Primeiro Encontro de Mulheres no Automobilismo, iniciativa que reuniu cerca de 30 Mulheres no Circuito do Estoril para uma conversa aberta sobre o papel da mulher na modalidade, e na forma de atuar para trazer mais mulheres para o automobilismo. Foram cerca de duas horas de conversa entre Mulheres que desempenham vários papeis no seio da modalidade: pilotos, navegadoras, oficiais de prova, organizadoras, fotógrafas, etc., que culminaram com tópicos chave: Formação, Divulgação e Apoio.

Neste contexto e com base nestes pressupostos, que a FPAK vai delinear um plano de ação, com vista à implementação de iniciativas que ajudem a promover a modalidade e a trazer mais Mulheres para o Automobilismo.