Prémios FIA: Rafael Câmara é o Rookie do Ano
O prémio FIA Rookie do Ano é visto como indicador privilegiado de futuras estrelas e já alcançado no passado por nomes como Max Verstappen, Charles Leclerc ou Oscar Piastri, foi este ano atribuído ao recém‑coroado campeão de FIA Fórmula 3, Rafael Câmara. A distinção encerrou uma noite em que a FIA procurou ligar o presente do desporto motorizado aos talentos que prometem marcar a próxima década.
Como se sabe, o prémio de ‘Novato do Ano’ da FIA é concedido a um piloto que teve um desempenho de alto nível na sua primeira temporada de um novo campeonato – ele reflete o talento bruto e a adaptabilidade que muitas vezes são um forte indicador de sucesso nos níveis mais altos do desporto.
Entre os vencedores duas vezes estão Oscar Piastri e Charles Leclerc – ambos tiveram temporadas de destaque na Fórmula 2 da FIA e na Fórmula 1 e agora são regulares entre os favoritos no auge do desporto motorizado. Nomes como Alex Albon, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto foram reconhecidos pelo seu talento e agora são pilotos se já estão entre os melhores e no auge do desporto motorizado.
FOTO Formula MotorSport Limited
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Cágado1
13 Dezembro, 2025 at 12:18
Gostei imenso do que vi dele este ano. Desejo-lhe um excelente futuro, mantendo a rapidez, segurança e calma, sem precipitações. Acho que tem potencial para ser um grande piloto.