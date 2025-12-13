Prémios FIA: Rafael Câmara é o Rookie do Ano

O prémio FIA Rookie do Ano é visto como indicador privilegiado de futuras estrelas e já alcançado no passado por nomes como Max Verstappen, Charles Leclerc ou Oscar Piastri, foi este ano atribuído ao recém‑coroado campeão de FIA Fórmula 3, Rafael Câmara. A distinção encerrou uma noite em que a FIA procurou ligar o presente do desporto motorizado aos talentos que prometem marcar a próxima década.

Como se sabe, o prémio de ‘Novato do Ano’ da FIA é concedido a um piloto que teve um desempenho de alto nível na sua primeira temporada de um novo campeonato – ele reflete o talento bruto e a adaptabilidade que muitas vezes são um forte indicador de sucesso nos níveis mais altos do desporto.

Entre os vencedores duas vezes estão Oscar Piastri e Charles Leclerc – ambos tiveram temporadas de destaque na Fórmula 2 da FIA e na Fórmula 1 e agora são regulares entre os favoritos no auge do desporto motorizado. Nomes como Alex Albon, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto foram reconhecidos pelo seu talento e agora são pilotos se já estão entre os melhores e no auge do desporto motorizado.

FOTO Formula MotorSport Limited