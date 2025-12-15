Prémios FIA: Alexandre Pinto distinguido no Uzbequistão

Alexandre Pinto, que recentemente se sagrou campeão do Mundo de Rally Raid SSV, foi um dos pilotos distinguidos na Gala Anual de entrega de prémios da FIA, evento de consagração dos novos campeões mundiais das diversas disciplinas sob a égide desta federação e que decorreu na passada sexta-feira na Humo Arena,em Tashkent, no Uzbequistão, cerimónia que deu por encerrada a temporada internacional de desporto motorizado de 2025.

Nesta Gala de entrega de prémios,Alexandre Pinto, de 26 anos, bem como o seu navegador, Bernardo Oliveira, um jovem de apenas 20 anos, foram os dois portugueses galardoados em 2025 pelos títulos conquistados, num ano em que estrearam com um brilhante triunfo no World Rally Raid Championship.

“Foi para mim uma enorme honra ter estado nesta Gala. O evento reuniu todos os campeões FIA das diversas modalidades. O momento em que senti o nosso nome ser chamado foi uma enorme emoção. O nosso percurso no W2RC começou em 2024 quando a vitória no Rali de Marrocos nos atribuiu um WildCard para o Dakar. Depois, já neste ano, vencemos o Dakar Rally e esse foi o primeiro passo de uma época muito produtiva. O trabalho de toda a equipa deu frutos fantásticos. Obrigado, Bernardo, patrocinadores e equipa. Sem vocês nada disto seria possível”.