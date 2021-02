Portugal vai ter pela primeira vez um Campeonato de Portugal de Veículos Eléctricos

O automobilismo português vai escrever mais uma importante página na sua história com a realização, este ano, de um campeonato nacional 100% elétrico.

O “Campeonato de Portugal de Novas Energias 2021” segue o que já tinha sido começado em 2019 com a “Taça de Portugal de Novas Energias” e vai disputar, através de quatro etapas, provas na modalidade de regularidade com veículos totalmente descarbonizados.

Aberta a participantes nacionais e estrangeiros, a prova é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) que, com os olhos postos no futuro, pretende, assim, inovar e criar condições para uma sociedade sustentável. Orientada pelas denominadas “energias limpas”, com preocupações ambientais e ecológicas, este campeonato é inteiramente dedicado a veículos de estrada normais, sendo admitidos apenas veículos BEV (battery electric vehicle).



Tendo o CCP e Road-21 como promotores e a forte parceria da UVE, a primeira etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias vai passar por Oeiras nos dias 18 e 20 de junho. O “Oeiras Eco Rally-Portugal” é uma prova realizada com o apoio do Município de Oeiras e insere-se no FIA Electric and New Energy Championship, campeonato organizado, como o próprio nome indica, pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que conta com a realização de outras etapas mundiais.



Nos dias 24 a 25 de julho é a vez de Proença-a-Nova receber a “Eco Race Proença-a-Nova” e nos dias 6 e 7 de novembro é na mítica Estrada Nacional 2 que se disputará a “Rota N2 Electric”. O Campeonato termina com o “Circuito UVE”, a realizar em data ainda por definir.