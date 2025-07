Portugal conquista histórico título mundial nas Sodi World Series 2025

Equipa Matrax Racing garante o primeiro ouro para Portugal numa das maiores competições mundiais de karting de endurance.

Portugal entrou definitivamente para a elite do karting internacional ao conquistar, pela primeira vez, o título de Campeão do Mundo nas Sodi World Series (SWS). A vitória coube à equipa Matrax Racing, que brilhou no passado dia 4 de julho durante a grande final disputada no exigente Circuito Internacional de Campillos, em Espanha.

Com uma prova de 12 horas a separar o sonho da realidade, os portugueses assinaram uma performance irrepreensível, marcada por estratégia, resiliência e espírito de equipa.

Equipa lusa com ADN competitivo

Apesar de estar atualmente sediada no Dubai, a Matrax Racing mantém raízes 100% portuguesas. A formação composta por André Caiado, Ruben Conceição, Miguel Neto e Duarte Lopes, com Bernardo Ferreira na coordenação de box, já tinha dado nas vistas em edições anteriores — com pódios em segundo e terceiro lugar — mas foi em 2025 que finalmente alcançaram o tão desejado ouro.

O feito ganha ainda mais relevância por ter sido conseguido frente a uma elite de 50 equipas oriundas de todo o mundo, num evento que se afirmou como um verdadeiro campeonato do mundo da modalidade.

Campillos: o palco da consagração

O circuito espanhol de Campillos, com 1,5 km de extensão e características técnicas exigentes, acolheu pela primeira vez a Final Internacional das Sodi World Series, juntando-se a países como França, Itália, Eslováquia e Bélgica que já tinham recebido este evento de referência.

A competição reuniu centenas de pilotos e equipas internacionais num ambiente de grande intensidade, onde cada milésimo de segundo fez a diferença.

Parceria estratégica e fair play em pista

Na qualificação, a Matrax Racing tomou uma decisão estratégica ao formar uma aliança com a PF Racing, bicampeã mundial na disciplina. A colaboração rendeu frutos imediatos, com a equipa portuguesa a garantir o segundo lugar na grelha de partida — a escassos 0,001 segundos da pole position.

Ao longo das 12 horas de prova, as duas equipas mantiveram um ritmo consistente, alternando posições na frente da corrida e realizando em conjunto a volta mais rápida do evento. Uma penalização imposta à PF Racing foi também cumprida pela Matrax, em sinal de respeito pela aliança entre ambas — gesto pouco comum num ambiente tão competitivo.

Contudo, um erro na box durante essa penalização resultou numa perda de 17 segundos para a formação portuguesa, que se viu obrigada a recuperar o tempo perdido na pista. Mais tarde, nova penalização foi novamente cumprida pelas duas equipas em simultâneo, reforçando o espírito desportivo que marcou esta edição.

Última volta com desfecho épico

Com um andamento fortíssimo e consistência notável, a Matrax Racing manteve-se na luta pelo título até aos últimos instantes. A liderança foi assegurada na derradeira volta da corrida, num final emocionante e digno de um campeonato do mundo. Um triunfo que ficará certamente na história do karting nacional.

Portugal em destaque no karting internacional

Este título representa um marco histórico para o desporto motorizado português. Para além do prestígio conquistado internacionalmente, a vitória da Matrax Racing destaca o nível de competitividade e preparação dos pilotos portugueses, reforçando o nome de Portugal no panorama global do karting.

Uma conquista que inspira, motiva e prova que, com talento e determinação, Portugal pode estar entre os melhores do mundo.