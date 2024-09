Portugal com a maior seleção de sempre nos FIA Motorsport Games

Designados 16 atletas para defender as cores nacionais em Valência, competindo em 12 das 27 modalidades automobilísticas do evento.

São nada menos que 16 os representes de Portugal, designados pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), na terceira edição dos FIA Motorsport Games (FMG) 2024, um evento (23/27 outubro) multidisciplinar também conhecido como Jogos Olímpicos do desporto motorizado que terá Valência como cidade anfitriã e o palco principal no Circuito Ricardo Tormo, em Cheste.

É a maior delegação de sempre das cores nacionais da FPAK nos FMG, cujos atletas vão discutir as medalhas (ouro, prata e bronze) em nada menos que 12 das 27 categorias em competição. Portugal esteve presente na primeira edição, em 2016, no circuito de Vallelunga, em Itália, com 6 elementos em 4 categorias, duplicando três anos depois, em Marselha (2022), o número de atletas, quando regressou a casa com uma medalha na bagagem. Manuel Espírito Santos conquistou a prata na final da corrida de Fórmula 4, depois de uma jornada memorável.

“Os FIA Motorsport Games são um projeto muito especial para a FPAK e é com especial agrado que vamos conseguindo aumentar o número de participantes, edição após edição. Depositamos confiança e esperança na obtenção de bons resultados. O objetivo é voltar a conseguir medalhas. Temos um leque de pilotos capazes disso mesmo. Este evento é um porta estandarte para o nosso país, mas também para a qualidade e talento dos seus pilotos. Estou confiante e acompanharei de perto o desempenho de todos eles”, referiu Ni Amorim, presidente da FPAK.

Nesta edição dos FIA Motorsport Games, é no karting que estará o maior número de atletas da FPAK, com nada menos que seis jovens (Francisca Queiroz é “convocada” pela segunda vez consecutiva), crescendo também a participação dos ralis ao nível dos Rally4, em duas classes distintas (terra e asfalto) e se João Vieira é “repetente” no Drift, os pilotos das restantes categorias (Cross car, F4, GT, Esports GT e Esports F4) também são estreantes.

Eis os membros da “Seleção Nacional” e as respetivas categorias:

KARTING SPRINT SÉNIOR: Miguel Silva

KARTING SPRINT MINI: Xavier Lázaro

KARTING SPRINT JÚNIOR: Martim Meneses

KARTING ENDURENCE: Francisca Queiroz, Margarida Furtado e Matilde Magalhães

RALLY4 GRAVEL: Hugo Lopes/Valter Cardoso

RALLY4 TARMAC: Rafael Cardeira/Luís Boiça

CROSS CAR SÉNIOR: João Dinis

F4: Francisco Macedo

DRIFT: João Vieira

GT: Álvaro Ramos

ESPORTS GT: Ricardo Castro Ledo

ESPORT F4: David Sobreiro