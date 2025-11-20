Porsche Meeting: o maior encontro da marca alguma vez organizado em Portugal

Para além da competição, o Estoril vai acolher o maior Porsche Meeting alguma vez realizado em Portugal.

A iniciativa — aberta a todos os proprietários Porsche mediante inscrição prévia — promete transformar o paddock e a envolvente do autódromo numa celebração ímpar da herança e da cultura Porsche, reunindo modelos clássicos, históricos, GT modernos e super-desportivos da marca.

O programa oficial arranca no sábado com as sessões de qualificação às 10:35 e às 14:00, seguindo-se a Sprint Race 1 às 16:35. No domingo, a Sprint Race 2 inicia-se às 10:35 e a derradeira corrida do ano, a Endurance Race com cinquenta minutos de duração, terá início às 14:30, encerrando a época de 2025.

“O Estoril recebe-nos para aquilo que antecipamos ser a final mais intensa de sempre da Porsche Sprint Challenge Ibérica. Temos 26 pilotos em pista, vários estreantes internacionais, títulos totalmente em aberto e o maior Porsche Meeting alguma vez organizado em Portugal. Este fim de semana é o culminar de uma temporada extraordinária, feita de competição leal, evolução técnica e enorme paixão pela marca. Estou certo de que teremos uma ronda inesquecível, à altura do que este campeonato já representa para a Porsche Motorsport”, sublinha José Monroy, Series Manager da PSCI.

Com títulos por atribuir, recorde absoluto de inscritos, uma grelha profundamente internacional e um ambiente de celebração da marca nunca visto em território nacional, tudo aponta para que o Autódromo do Estoril viva um capítulo especial na história da Porsche Sprint Challenge Ibérica.