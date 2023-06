Pop Cross de regresso a Castelo Branco | AutoSport

Depois de, em 2022, terem comemorado os 50 anos do Pop Cross em Castelo Branco, a animada competição está de regresso ao Parque de Desportos Motorizados, já este sábado dia 10 de junho.

Será um sábado repleto de corridas, com o início a partir das 10h, com as 2 primeiras mangas. Durante a tarde, realizar-se-á a terceira manga e a corrida final, que decidirá o grande vencedor, seguidas da entrega de prémios.

Recorde-se que, a competição, hoje conhecida como Ralicross, teve a sua origem nestes carros da Citroën, os 2CV e as Dyane, que por serem baratos, populares e de fácil manutenção, aliado às pinturas personalizadas, permitem corridas equilibradas e animadas.

Conjuntamente com esta prova, este sábado, também se realizará o Training Camp Escuderia Castelo Branco, inserido no FIM Sustainability Week. Será um dia repleto de atividades no Parque de Desportos Motorizados.