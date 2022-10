Pop Cross comemora 50 anos em Castelo Branco | AutoSport

O Pop Cross comemora 50 anos no Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco. Há 50 anos, pelas mãos de Marléne Cotton, na altura Diretora do Serviço de Competição da Citroën, nascia em França o Pop Cross.

Por ser uma competição económica, rapidamente proliferou além-fronteiras, alcançando enorme sucesso em todos os países onde se realizou.

Portugal não foi exceção, e para comemorar estes 50 anos, a Associação Nacional 2CV Cross decidiu aliar-se à Escuderia Castelo Branco e celebrar a efeméride no Parque de Desportos Motorizados. Assim, sábado dia 15 de outubro, a partir das 9h, haverá corridas durante o dia, que irão culminar com um bolo de aniversário.

As entradas são grátis, pelo que a Escuderia Castelo Branco convida o público a estar presente.