PNEUS PIRELLI P ZERO FEITOS À MEDIDA PARA O NOVO ALFA ROMEO TONALE | AutoSport

A Pirelli e a Alfa Romeo trabalharam juntas desde o conceito inicial do carro, em 2019, até à sua produção final, para garantir o máximo rendimento desportivo e segurança. Quatro pneus na medida 235/40 R20, com a marcação “AR”, que serão equipados nas versões híbrida, híbrida plug-in Q4 e diesel do modelo.

Pneu 100% made in Italy: desenvolvido em Milão, testado nos circuitos Balocco e Vizzola Ticino e produzido na fábrica de Settimo Torinese.

O novo Alfa Romeo Tonale vai calçar pneus Pirelli P Zero, no tamanho 235/40 R20 96 V XL, com a marcação “AR”, que indica que foram desenvolvidos especificamente para este veículo. Estes pneus vão equipar de origem a várias versões do Tonale: Híbrido, Híbrido Plug-in Q4 e diesel.

P ZERO E TONALE: ADN desportivo

O P Zero para o novo Alfa Romeo Tonale foi desenvolvido com o objetivo de extrair ao máximo as características desportivas do modelo, além de incrementar a sua segurança em asfalto seco e molhado. A sinergia entre pneus e veículo é o núcleo da estratégia “Perfect Fit” da Pirelli, e a marcação específica ‘AR’, nas paredes laterais do P Zero, atesta o desenvolvimento específico destes pneus para o Tonale.

DO CONCEITO À PRODUÇÃO

O design do Pirelli P Zero para o Alfa Romeo Tonale faz parte da cooperação histórica entre estas duas empresas com fortes raízes em Milão. Os primeiros passos deste trabalho começaram paralelamente à apresentação do concept car no Salão Automóvel de Genebra, em 2019. Desde então, a fase de design dos pneus exigiu a superação de diferentes e intensos processos de análise, que incluíram a utilização de ferramentas virtuais, antes de chegar à fase final, com os protótipos finais equipados nos primeiros veículos de teste. Esta etapa crucial de desenvolvimento foi realizada em dois circuitos de teste: Balocco, propriedade de Stellantis, e Vizzola Ticino, o histórico campo de testes da Pirelli, localizado perto do aeroporto de Malpensa. O resultado é um P Zero, com marcação “AR”, que se orgulha de ser um produto 100% fabricado em Itália. Note-se que o seu desenvolvimento decorreu no centro de P&D de Milão, os testes foram realizados em duas instalações localizadas nas proximidades e a sua produção final decorreu no Settimo Torinese planta, uma das mais avançadas do grupo Pirelli.

UM SÉCULO DE TRABALHO EM CONJUNTO

A atual colaboração entre a Pirelli e a Alfa Romeo é um novo capítulo na longa história que liga as duas empresas, que começou há um século, com a chegada do automóvel e com as primeiras competições. Tal é demonstrado pelo Pirelli Superflex Cord, o primeiro pneu equipado pelo Alfa Romeo GT Tipo 2, que venceu o primeiro Campeonato do Mundo para Automóveis, em 1925, com pilotos do calibre de Antonio Ascari, Giuseppe Campari e Gastone Brilli Peri, que conquistou o título, após vencer a prova decisiva, realizada em Monza. Desempenho e uma mentalidade desportiva uniram desde então, Pirelli e Alfa Romeo, tanto na pista como na estrada.