PNEUS PIRELLI P ZERO CORSA PARA O UTOPIA: A MAIS RECENTE OBRA-PRIMA DA PAGANI | AutoSport

A mais recente criação de Horacio Pagani, o Utopia, sairá de fábrica exclusivamente com pneus Pirelli P Zero Corsa. O novo hypercar foi revelado no Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, em Milão, luzindo pneus Pirelli feitos à medida, capazes não só de oferecer o melhor desempenho em todas as condições de condução, mas também de garantir elevados níveis de conforto. Os novos pneus potenciam a emocionante dinâmica do carro e contribuem para um sentimento único que só os condutores deste novo modelo poderão experienciar.

A Pirelli escolheu o P Zero Corsa para responder às exigências deste Utopia, uma vez que estes pneus personificam toda a experiência obtida pela Pirelli no mundo do automobilismo. A tecnologia presente nos compostos e na banda de rodagem permitem ao pneu lidar com a potência fenomenal e o torque extremamente alto, em todas as temperaturas e superfícies da estrada. Ao mesmo tempo, a versatilidade do P Zero Corsa será um ponto crucial para garantir o máximo de conforto, tal como imaginado por Horacio Pagani. O resultado é uma comunhão entre pneus e carro, algo visível no flanco do pneu, onde a marcação específica da Pagani se une com a silhueta do modelo para sublinhar o desenvolvimento específico.

Para reforçar dinâmicas de condução, foram escolhidos tamanhos diferentes para cada eixo: 265/35 ZR21, na frente, e 325/30 ZR22, na traseira. Um pneu P Zero Winter especialmente fabricado para este modelo está também disponível para enfrentar condições meteorológicas mais frias.

O desenvolvimento de pneus para o Pagani Utopia foi conduzido com recurso à tecnologia virtual: uma abordagem pioneira no automobilismo, posteriormente transferida para produtos de estrada de nova geração. As técnicas mais recentes permitem à Pirelli criar um modelo digital do pneu, que pode ser calibrado e testado com precisão antes mesmo de um protótipo físico ser produzido. Essa metodologia é mais rápida, mais sustentável e mais eficiente do que o processo tradicional, permitindo à Pirelli afinar os seus produtos com precisão e de acordo com as especificações exatas dos fabricantes, e posteriormente iniciar a fase de testes com recurso a computadores, permitindo economizar matérias-primas.

A colaboração da Pirelli com a Pagani dura há mais de uma década e tem sido caracterizada pela missão de unir a tecnologia de ponta com um estilo vanguardista. Até agora, ao longo desta parceria, destacam-se os pneus P Zero para o Zonda, P Zero Trofeo R para o Huayra Roadster BC e, mais recentemente, o P Zero Corsa para o Utopia. O próximo capítulo já se encontra a ser escrito…