PNEUS PIRELLI CINTURATO CA67 E CN36 DE REGRESSO À GAMA COM AS VERSÕES DESPORTIVAS DO FIAT 850 E 124 | AutoSport

Uma nova medida do Cinturato CN36 foi também anunciada, na feira “Auto e Moto d’Epoca”, em Pádua

A Pirelli Collezione, a linha de pneus dedicada aos carros mais icónicos construídos entre 1930 e 2000, adicionou duas novas medidas Cinturato (CA67 e CN36) à sua linha, para os modelos Fiat 850 e 124. Uma nova versão do Cinturato CN36 para os Mercedes W113, W123, W126, Alfa Romeo Montreal e Fiat Dino 2000 (entre outros) será também disponibilizada a partir do próximo ano. Um protótipo deste pneu encontra-se em exposição na feira “Auto e Moto d’Epoca”, que se realiza em Pádua, de 20 a 23 de outubro.

CLÁSSICOS POR FORA, MODERNOS POR DENTRO

Para as versões Sport Spider e Sport Coupé do Fiat 850 e Fiat 124, a Pirelli recriou o Cinturato CA67, na medida 155 R13, e o Cinturato CN36, na medida 165 R13. Mantendo a tradição da Pirelli Collezione, estas versões refletem as origens dos pneus originais lançados entre as décadas de 1950 e 1960. Os novos produtos apresentam uma aparência clássica por fora, mas com as tecnologias mais avançadas no seu interior. Graças aos compostos mais recentes, os pneus Pirelli Collezione oferecem níveis superiores de aderência em molhado em comparação com os pneus da época, garantindo altos padrões de segurança.

Os pneus foram projetados pelos engenheiros da Pirelli de acordo com as particularidades técnicas utilizadas e definidas pelos designers do veículo, garantindo um “look” muito próximo do pneu original. Isto foi possível graças à contribuição da Fundação Pirelli, que mantém todos os desenhos originais da marca italiana, ao longo de um arquivo patrimonial, datado de 1872, com cerca de 4 km.

CN36, UMA NOVA MEDIDA EM EXIBIÇÃO EM PÁDUA

O pneu Cinturato foi pioneiro na revolução dos pneus da década de 1950, tendo levado ao nascimento do pneu desportivo. O CN36, em particular, foi projetado para manter os carros de alto desempenho e Gran Turismo (GT) colados à estrada, tendo também registado várias vitórias importantes nos ralis, equipando o Fiat 124 Sport em 1971.

Hoje, não só regressa à gama Fiat 124, como também estará disponível, a partir de 2023, na nova medida 195/70R14. Este pneu será apresentado numa exposição especial no stand do distribuidor Fratelli Rossi na próxima feira “Auto e Moto d’Epoca”, em Pádua, um marco no calendário do automobilismo clássico.

PIRELLI E BORRANI, UMA PARCERIA DURADOURA

A Pirelli continuará a celebrar o seu 150º aniversário na feira de Pádua, ao lado da “Ruote Borrani”, uma empresa com sede em Milão, famosa pelas suas rodas de arame, que comemora o seu centenário em 2022. As duas empresas têm uma longa história, com uma parceria que dura há mais de 80 anos. Na exposição Borrani, será exibido um pneu Pirelli especial montado em jantes Borrani (ambos genuínos) utilizados em Grandes Prémios da década de 1930, em circuitos de alta velocidade.