Pista cheia em outubro no AIA: European Le Mans Series e Algarve Classic Festival são destaques

Outubro promete e tem tudo para ser um mês recheado de história e animação no asfalto do Autódromo Internacional do Algarve. Com provas em todos os fins de semana o circuito junto à cidade de Portimão irá acolher veículos que fizeram história e ajudaram à glória de pilotos no último século, bem como as mais recentes gerações de máquina criadas para alcançar patamares superiores de performance. Um mês de pista cheia e muitos motivos para os fans das corridas se deslocarem ao Autódromo Internacional do Algarve.

O preenchido programa de outubro começara com uma viagem ao passado quando fôr dada ordem de partida para uma corrida única em todo o planeta e onde estarão em pista 24 Bentley’s que durante 24 horas serão guiados por 72 membros do Benjafields Racing Club. O motivo desta ‘reunião’ única é a celebração do centenário da primeira vitória da marca britânica nas 24 Horas de Le Mans e todo o ambiente de 1924 será recreado no pit-lane do Autódromo Internacional do Algarve tal como em 2014 quando o mesmo clube celebrou no Algarve os noventa anos da histórica vitória conseguida por John Duff e Frank Clement.

Uma semana depois (12 e 13 de outubro) entrará em pista o pelotão da Fun Cup França, competição única e sempre espetacular com os irrequietos evo 3 com silhueta Volkswagen Carocha a serem sempre sinónimo de corridas bem discutidas fruto do seu baixo peso e 170 cavalos de potência num chassis pensado para a competição e muita diversão na condução.

No arranque da segunda quinzena do mês (18 e 19 de outubro) será o imenso pelotão do European Le Mans Series entrar em pista para aquela que será certamente a ronda decisiva da competição. O troar dos motores será novamente ouvido bem alto nos céus do Algarve, com vários pilotos portugueses em pista a apontarem baterias aos primeiros lugares de um campeonato em que 2023 viu a equipa da Algarve Pro Racing conquistar o cetro maior. Com quatro horas de duração este verdadeiro teste de resistência e velocidade traz de novo ao Algarve o ambiente único e especial das corridas de resistência.

A fechar o mês e numa data que é já tradicional o Algarve Classic Festival irá novamente encher a pista do Autódromo Internacional do Algarve com alguns dos mais belos carros de competição alguma vez desenhados, desde os Fórmula 1 de outras eras a ‘turismos’ e GT’s que fizeram a alegria de muitos fans e que hoje fazem vibrar público de todas as idades. O Algarve Classic Festival trouxe mais de uma centena de veículos para a pista em 2023 e em 2024 não será novamente exceção no que será novamente uma forma perfeita de fechar um intenso mês de outubro.

Kartódromo com ronda mundialista

A par com o Autódromo Internacional do Algarve também o Kartódromo Internacional do Algarve irá acolher entre os dias 10 e 13 de outubro o campeonato do mundo KZ com as suas 3 categorias. Com 1531 metros de perímetro o KIA será palco novamente de decisões quanto a títulos mundiais e ao longo do fim de semana não faltará com toda a certeza muita ação e espetáculo proporcionado por um pelotão oriundo de todos os pontos do planeta e onde certamente estão algumas das estrelas do automobilismo mundial no futuro.

CALENDÁRIO

4 a 6 de outubro – 24 Horas Bentley Boys

10 a 13 de outubro – Mundial KZ (Kartódromo)

12 e 13 de outubro – Fun Cup

18 e 19 de Outubro – European Le Mans Series

26 e 27 de outubro – Algarve Classic Festival