Pirelli Sottozero Centre Pirelli torna-se operacional no verão | AutoSport

O centro de testes Pirelli Sottozero Centre, sediado na Lapónia, Suécia, conhecido por sediar os ensaios de inverno da marca italiana, passará, igualmente, a conduzir testes de verão. Esta transformação deve-se à crescente necessidade de desenvolvimento de produtos que requerem rigorosos testes em piso molhado e em piso seco, especialmente no que concerne aos pneus para todas as estações.

O constante lançamento de novos automóveis significa que existe uma crescente e contínua necessidade de pneus cada vez mais modernos e adaptados aos veículos mais recentes. Motivo que levou a Pirelli a renovar as suas gamas Cinturato e Scorpion, em apenas dois anos, com a introdução de novas versões dos pneus de verão, inverno e All Season. Apesar da atual prevalência da utilização das tecnologias de simulação e de realidade virtual, os testes físicos continuam na base da filosofia de desenvolvimento para validar o desempenho dos produtos da Pirelli.

Tudo conjugado, verificou-se a necessidade de incrementar consideravelmente a utilização dos vários locais de testes: além do Centro Sottozero, na Suécia, a Pirelli conta ainda com a sua conhecida fábrica de Vizzola Ticino, perto de Milão, especializada em manobrabilidade em piso molhado, há mais de meio século; e como o novo Circuito Panamericano, no Brasil, atualmente o maior complexo multipistas de toda a América Latina.

PIRELLI SOTTOZERO CENTRE

O centro de testes Pirelli Sottozero Centre, inaugurado em 2017 e ampliado no ano seguinte, está sediado em Flurheden, a cerca de 900 quilómetros do norte de Estocolmo, e conta com uma área de 120 hectares, 250.000 metros quadrados dedicados a circuitos e 1.300 metros quadrados de edifícios (com espaços dedicados às oficinas e aos colaboradores e ainda com uma sauna que espelha o verdadeiro espírito nórdico). O layout atual inclui circuitos de manobrabilidade, uma área de testes aberta e pistas com inclinações de até 20%. No verão, foram construídos dois circuitos de manobrabilidade para testes em piso seco e molhado, cada um com 1200 metros de comprimento, e também uma reta de 400 metros para testar a travagem em ambas as condições.

PERFEITAMENTE ADAPTADO A TODOS OS TIPOS DE CARROS E PNEUS

A variedade das instalações de testes disponíveis no Pirelli Sottozero Centre permite o desenvolvimento de pneus adequados para todos os tipos de veículos e (agora) também para todas as estações. Além disso, o centro de testes de Flurheden é também adequado para o desenvolvimento de pneus para a última geração de híbridos plug-in ou veículos totalmente elétricos, graças à estrutura de carregamento disponível e à variedade de testes que podem ser realizados. Entre os fabricantes que utilizaram recentemente as instalações suecas para comprovar os produtos da Pirelli encontra-se a empresa croata Rimac que testou os novos pneus de inverno para o seu mais recente hipercarro elétrico: o Nevera.