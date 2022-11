Pirelli Scorpion All Terrain Plus no novo 911 Dakar | AutoSport

O primeiro pneu Off-Road para o Porsche 911

Pela primeira vez, a Porsche contará com um pneu off-road da Pirelli como equipamento original para um 911: o Scorpion All Terrain Plus, um produto projetado para oferecer elevados níveis de desempenho perante as condições mais desafiantes. O automóvel em questão é nada mais manda menos que o novo Porsche 911 Dakar, uma reinterpretação do clássico coupé, em formato todo-o-terreno, que foi projetado para otimizar as suas capacidades off-road. Foram também projetadas duas outras versões para o modelo: um P Zero para asfalto e um P Zero Winter para garantir a máxima aderência durante os meses mais frios.

O Pirelli Scorpion All Terrain Plus foi especificamente projetado para oferecer altos níveis de resistência e de apoio nas superfícies mais exigentes. Ao mesmo tempo, o pneu foi adaptado para oferecer ao Porsche 911 Dakar a versatilidade de um off-road, sem esquecer os elevados níveis de desempenho, que sempre caracterizaram o ícone desportivo. Para atingir estas metas, a Pirelli colocou em marcha um programa de desenvolvimento exclusivo, que se baseou fortemente na sua experiência com a produção de pneus Ultra High Performance para os carros mais rápidos do mundo.

O departamento de investigação e desenvolvimento da Pirelli estreia uma nova família de compostos com este produto capaz de lidar com o desempenho deste carro em superfícies instáveis e em asfalto. Além disso, a estrutura do pneu foi reforçada, especialmente na parte traseira, e otimizada para melhorar a área de contacto. Comparando com o tradicional Scorpion All Terrain Plus, o novo pneu para o Porsche 911 Dakar apresenta uma banda de rodagem que oferece igualmente um desempenho competitivo em seco, tornando-o tão eficaz em circuito como no deserto. Tudo sem comprometer os aspetos fundamentais que um pneu deve garantir para uma utilização diária, como estabilidade, segurança e conforto. Ao longo do cronograma de testes ao ar livre para este pneu, a Pirelli conduziu o 911 Dakar em todos os principais campos de testes da Europa e em várias pistas, de modo a garantir uma representação ampla de condições.

A Pirelli e a Porsche desfrutam de uma longa história de colaboração, com o Porsche 911 a ser o primeiro automóvel a receber um pneu Pirelli com marcação (neste caso, com o símbolo ‘N’) em 1982. Assim nasceu a filosofia “Perfect Fit” da Pirelli, que se centra no desenvolvimento de pneus em conjunto com os fabricantes de maior prestígio do mundo, criados à medida para as necessidades específicas de cada carro de alto desempenho.