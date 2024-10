Pirelli regista múltiplos recordes por ano no Nürburgring Nordschleife

Os recordes mais recentes foram registados com O Audi RS 3 e Audi RS Q8 Performance;

Desde 2019, a Pirelli estabeleceu, em média, mais de um recorde de volta por ano no lendário Nürburgring Nordschleife, na Alemanha. Estes recordes foram obtidos com diversos tipos de veículos – como supercarros elétricos, SUVs e compactos – mantendo a Pirelli como constante na redução dos tempos de volta no Nordschleife, em todas as categorias de automóveis.

Todos os pneus da gama P Zero – incluindo as inovações mais recentes – podem gabar-se de deter um recorde na pista nos últimos cinco anos: o P Zero Trofeo R no Audi RS 3 e o P Zero no Audi RS Q8 Performance em 2024; o P Zero Trofeo RS no Porsche Taycan Turbo GT em 2023; o P Zero Corsa no Porsche Taycan Turbo S em 2022; o P Zero Corsa no Porsche Cayenne Turbo GT e o P Zero Trofeo R no Audi RS 3 em 2021; e, por fim, o P Zero no Audi RS Q8 em 2019.

Os recordes mais recentes foram alcançados este ano com o Audi RS 3, equipado com o P Zero Trofeo R – um pneu semi-slick especializado para uma utilização em pista – e com o Audi RS Q8 Performance equipado com o P Zero: o pneu Ultra High Performance escolhido frequentemente pelos fabricantes para equipar os seus modelos topo de gama.

O recorde do Audi RS 3, de 7m33.123s, baixou a referência para automóveis compactos em mais de cinco segundos, e o RS Q8 Performance tornou-se no SUV de produção mais rápido a completar uma volta no circuito, com um tempo de 7m36.698s, superando o recorde anterior em mais de dois segundos. Estes modelos já haviam estabelecido recordes nas suas categorias em 2021 e 2019, respetivamente, também equipados com pneus P Zero Trofeo R e P Zero.

O Nürburgring Nordschleife, um dos circuitos mais desafiantes do mundo, serve como um campo de testes fundamental para a Pirelli, onde a empresa avalia rigorosamente os seus pneus e inovações em veículos de alta performance, especialmente em parceria com fabricantes alemães. Um exemplo notável é o P Zero Trofeo RS, desenvolvido para o Porsche Taycan Turbo GT: o pneu mais desportivo da gama P Zero, concebido para os track days, mas totalmente homologado para estrada.

Numa versão especialmente desenvolvida para o supercarro elétrico, este pneu trouxe o inovador pacote tecnológico Pirelli Elect, criado para melhorar as características de desempenho de veículos elétricos e híbridos plug-in, para a pista. Os resultados falam por si: o Taycan Turbo GT alcançou um tempo de 7m07.55s, reivindicando o título de carro elétrico de produção mais rápido no Nürburgring, ultrapassando o recorde anterior detido pelo Taycan Turbo S equipado com pneus Pirelli P Zero Corsa.

O P Zero Corsa, dedicado aos automóveis mais focados em performance, também ajudou o Porsche Cayenne Turbo GT a estabelecer o recorde anterior na categoria SUV. Este ano, o mesmo pneu ajudou o Hyundai Ioniq 5 N, um crossover elétrico, a alcançar um impressionante tempo de volta de 7m45.59s.