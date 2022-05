Pirelli presente na Tire Cologne 2022: tecnologia de ponta para a nova mobilidade | AutoSport

O novo stand da Pirelli, presente na Tire Cologne 2022 (Hall 6.1, Stand No. A020 B029), promete ser um ponto de atração irresistível para muitos dos visitantes daquela que é a feira líder da indústria internacional de pneus. Trata-se de uma verdadeira janela para o mundo da Pirelli, dividida em cinco secções:

• Na área de pneus para automóveis, o grupo apresentará a última geração da família de pneus Scorpion para SUVs, lançada recentemente. Estes incluem o pneu de verão Scorpion, o Scorpion All Season SF2 e o novo de inverno Scorpion Winter 2. O Cinturato P7, o Cinturato All Season SF 2 e o Cinturato Winter 2, lançados no ano passado, também estarão em exibição, tal como como as últimas versões do P Zero e P Zero Winter. Os visitantes poderão também tomar contacto com os produtos Powergy e Carrier Winter. Todas as bandas de rodagem apresentam inovações e tecnologias revolucionárias que atestam o estatuto da Pirelli como empresa líder em alta tecnologia.

• Noutra das áreas é possível conhecer mais sobre a tecnologia Elect da Pirelli, que permite aos fabricantes dotarem os seus veículos de pneus feitos à medida dos requisitos específicos dos seus carros elétricos de alto desempenho e híbridos plug-in, dos segmentos Premium e de Prestige.

• Segue-se a secção combinada de duas rodas, que ilustra a forte presença da Pirelli no mercado de pneus para motociclos e bicicletas. Aqui, é possível encontrar, entre outros, o novo Diablo Rosso IV Corsa, ou o Diablo Rosso IV, vencedor do teste de pneus superdesportivos conduzido pela MOTORRAD, no presente ano. Ainda nesta secção, serão também apresentados os pneus Sportec M9 RR e Roadtec 01 SE da marca Metzeler.

• A Pirelli encontra-se a celebrar o seu 150º aniversário e, como não podia deixar de ser, foi criada uma área especial dedicada a esta celebração, onde serão exibidos os pontos mais marcantes desta história de sucesso.

• Um pequeno showroom DRIVER está integrado no stand e permitirá aos visitantes obterem informações sobre as inúmeras vantagens do conceito comercial Premium DRIVER Tyre & Service desenvolvido pela Pirelli. Este modelo conta com módulos de serviço que possibilitam várias combinações, de forma totalmente livre, e permite que os parceiros DRIVER reduzam os custos, minimizem riscos e obtenham melhores margens de lucro. Resumidamente, permite que os seus parceiros melhorem, de forma sustentável, as suas posições no mercado.

• A secção Piazza conta com três salas de reuniões e um grande pátio interno que oferece aos visitantes a oportunidade de trocar informações e ideias rodeados de uma elegante atmosfera, especialmente porque permitirá recuperar forças com especialidades da cozinha italiana.

• A Pirelli está fortemente comprometida, há vários anos, com a sustentabilidade ambiental dos seus processos de produção e produtos. Assim, como não podia deixar de ser, a empresa apresentará o primeiro pneu do mundo certificado pelo Forest Stewardship Council FSC, no Boulevard of Sustainability: o P Zero desenvolvido para o híbrido plug-in BMW X5 xDrive 45e, que contém borracha natural certificada pelo FSC e rayon.

O certificado FSC para a gestão florestal atesta que as plantações são geridas de uma forma que preserva a biodiversidade, beneficia a vida dos trabalhadores*, da população local e garante a viabilidade económica da região.

“Com a presença na Tire Cologne 2022, a Pirelli reforça a sua posição de liderança como parceira de desenvolvimento de alto desempenho dos principais fabricantes de automóveis para o fornecimento de pneus de equipamento original para os modelos dos segmentos Premium e Prestige”, referiu Wolfgang Meier, presidente do conselho de administração da Pirelli Deutschland GmbH. “Além disso, apresentamo-nos como um parceiro atraente e de confiança no mundo do comércio de pneus e como uma empresa consciente da sua responsabilidade com o meio-ambiente e o clima”, finalizou Meier.