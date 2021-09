PIRELLI P ZERO TROFEO R E O NOVO AUDI RS 3 ALCANÇAM PERFORMANCE RECORDE EM NURBURGRING | AutoSport

Os pneus Pirelli P Zero Trofeo R estabeleceram um novo recorde com o novo Audi RS 3, no lendário circuito de Nurburgring, na Alemanha, demonstrando as capacidades do pneu de estrada mais desportivo da Pirelli. O Audi estabeleceu um novo recorde de 7m40,748s no circuito de 20,8 quilómetros, batendo o recorde anterior, na categoria de carros compactos, por 4,64 segundos, que foi estabelecido em 2019. Este recorde foi também possível graças ao forte desempenho dos pneus Trofeo (R 265/30Z R19 na frente e 245/35Z R19 na traseira). Os pneus de maiores dimensões no eixo frontal são um fator particular para melhorar a experiência de condução e para oferecer uma sensação mais desportiva.

PNEUS P ZERO TROFEO R FEITOS À MEDIDA PARA A ESTRADA E PARA O CIRCUITO

Junto com os seus homólogos da Audi, os engenheiros da Pirelli desenvolveram uma versão do P Zero Trofeo R à medida deste RS 3. Tratam-se de pneus para utilização em circuito que são também homologados para uma utilização em estrada e que derivam da experiência da Pirelli nos principais campeonatos mundiais de automobilismo. Este pneu utiliza as tecnologias mais recentes, especialmente no que diz respeito à composição, estrutura e desenho da banda de rodagem, sendo uma combinação da melhor performance possível tanto na estrada como em circuito. A título de exemplo, o desenho da banda de rodagem foi criado para favorecer a estabilidade nas retas, reduzir as distâncias de travagem e melhorar a aderência lateral nas curvas. Estes pneus são produzidos na fábrica Izmit da Pirelli, na Turquia, uma instalação que também produz pneus para todos os diferentes campeonatos motorsport nos quais a Pirelli está envolvida, com recuso exatamente à mesma tecnologia e equipamento que é utilizado para produzir a última geração de pneus de automobilismo.

P ZERO: PERFORMANCE DIÁRIA E RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

Uma alternativa ao pneu P Zero Trofeo R é o famoso P Zero, que foi projetado para uma utilização diária de condutores menos inclinados para participar em track days. Este pneu combina desempenho e conforto sem comprometer a velocidade, o controlo e a condução desportiva. Além de complementar a natureza desportiva do Audi RS 3, o P Zero também está voltado para a sustentabilidade: a estrutura e os materiais deste pneu foram projetados para otimizar a resistência ao rolamento, tendo obtido a classificação de “A” no rótulo europeu de pneus, o que se traduz numa redução do consumo de combustível e em consequentes benefícios para o meio ambiente. O desenvolvimento deste pneu contou também com a tecnologia de design virtual da Pirelli e da tecnologia de simulação, o que permitiu reduzir o tempo de desenvolvimento de modo a responder mais prontamente aos requisitos da Audi e oferecer outros benefícios em termos de sustentabilidade, com menos protótipos físicos necessários. Estes pneus feitos à medida contam com uma marcação “AO” específica na parede lateral do pneu, que atesta que foram feitos à medida para a Audi, de acordo com a estratégia “Perfect Fit” da Pirelli.