PIRELLI P ZERO E DALLARA STRADALE EXP CONQUISTAM MUGELLO | AutoSport

Os pneus Slick Pirelli P Zero foram escolhidos pela Dallara para equipar o exclusivo Stradale EXP, uma versão do Stradale de estrada projetado para uma utilização em circuito, com 500 cv, 720Nm de torque e apenas 890 kg. Os engenheiros da Pirelli estiveram à altura do desafio que foi desenvolver estes pneus, capazes de suportar cargas impressionantes. Os pneus P Zero desenvolvidos especialmente para o Stradale EXP permitiram que a Dallara atingisse o seu objetivo: completar uma volta ao circuito de Mugello em menos de um minuto e 46 segundos. A meta foi superada com o Stradale EXP e os seus pneus Pirelli a registarem uma volta de 1m45.837s.

O Dallara Stradale EXP é uma evolução do Stradale que tem como objetivo oferecer a todos uma experiência amadora em circuito, permitindo uma participação nos track days, sem que os utilizadores se tenham de preocupar com as restrições de homologação dos carros de estrada. O carro surgiu em ação pela primeira vez no Pirelli P Zero Experience, em Mugello, um dos eventos mais exclusivos dedicados àqueles que querem levar os seus carros para o circuito e testar os modelos de alta performance dos fabricantes para os quais a Pirelli produz sob medida pneus.

O desenvolvimento dos pneus para o Stradale EXP apresentou vários desafios técnicos aos engenheiros da Pirelli. Nos circuitos, no seu habitat natural, o carro gera cargas dinâmicas significativas, comparáveis às cargas geradas por um carro de corrida GT3. A solução passou por um desenvolvimento preciso de estruturas e materiais, o que levou à utilização de um composto mais macio (médio) para o eixo dianteiro e um mais rígido (mais duro) para o traseiro, de modo a garantir um bom equilíbrio dinâmico do carro e proporcionar o equilíbrio certo entre desempenho, aderência e resistência a diferentes temperaturas, graças à introdução de polímeros de nova geração. Isso explica a nomenclatura diferente entre os pneus dianteiros DMA e os pneus traseiros DHA. Antes da estreia oficial no Pirelli P Zero Experience, o Stradale EXP com pneus P Zero Slick percorreu mais de 9.000 km em vários circuitos, incluindo Barcelona, Misano e Vallelunga, para ser testado perante uma variedade de condições representativas de diferentes circuitos.

Pierangelo Misani, vice-presidente sénior dos departamentos de Cyber e de Pesquisa e Desenvolvimento da Pirelli, deixou as seguintes palavras: “Com os pneus desenvolvidos para o Dallara Stradale EXP, o nosso objetivo é oferecer o máximo desempenho e, tal como acontece com os carros GT, também uma grande versatilidade. Queríamos um P Zero que fosse fácil de utilizar, mas adequado para os condutores mais exigentes. Trabalhámos muito bem com a equipe do Dallara: é uma empresa com a qual partilhamos a mesma paixão e os mesmos objetivos, começando por oferecer a máxima segurança possível”.