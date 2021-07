PIRELLI MARCA PRESENÇA NO EVENTO MARANELLO LEGACY GATHERING | AutoSport

A Pirelli vai estar presente no Maranello Legacy Gathering, no dia 17 de julho, naquela que será a maior reunião de proprietários de superdesportivos celebrada em Portugal, até à data. Este será também o primeiro evento em terras lusas com a presença oficial da Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e Mclaren.

O evento terá início no belo Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, onde será feita a receção dos convidados. Após o pequeno-almoço, com vistas para a cidade invicta, será realizado um desfile para deleite de todos os transeuntes.

Acompanhados pelas forças da Polícia de Segurança Pública, o comboio de supercarros passará por localizações icónicas como o Cais de Gaia, Túnel da Ribeira, Foz, Avenida da Boavista e VCI, antes de seguir pela A4 rumo à Quinta de Monverde, na Lixa, onde será servido o almoço.

Ao longo do evento serão realizadas várias apresentações das marcas participantes, sendo que também a Pirelli terá o seu momento para brilhar. Esta é apenas uma das ações da recente parceria entre a Maranello Legacy e a Pirelli, que tem como objetivo oferecer uma experiência exclusiva e de excelência aos sócios do maior clube de proprietários de Ferraris em Portugal.