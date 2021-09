Pirelli equipa um em cada três carros elétricos no Munich IAA Mobility Show | AutoSport

Os principais fabricantes de carros mundiais, que estão presentes no 2021 International IAA Mobility Show, em Munique, escolheram os pneus Pirelli para os seus exemplares mais sustentáveis. Quase um em cada três carros elétricos (29%) presentes na feira equipam pneus Pirelli P Zero ou Scorpion. Alguns desses pneus contam ainda com a tecnologia Elect, projetada para carros com emissões zero ou baixas. Os pneus Cinturato P7 da Pirelli também estão em exibição com os modelos BMW 320e híbrido e o Série 3.

PIRELLI JUNTAMENTE COM OS EXEMPLARES MAIS RECENTES DAS MARCAS MAIS RECONHECIDAS

Os pneus P Zero com marcação Elect são pneus Ultra High Performance (UHP) que combinam a experiência do mundo do automobilismo da Pirelli com a tecnologia Elect. Estes foram escolhidos para equipar carros como o Porsche Taycan, Ford Mustang Mach-E GT, Polestar 1, BMW iX e o novo Mercedes-Benz EQE, na feira de Munique. Os pneus P Zero Elect estão instalados no Audi Grandsphere Concept (versão de conceito), no Mercedes-Benz Concept EQG, no novo Mercedes-Benz EQB e no Ford Mustang Mach-E 4X.

Os pneus da família Scorpion, projetados para SUVs e crossovers, também estão presentes em exemplares como o Volkswagen ID.4 GTX e ID.5 GTX, o plug-in Volvo XC90 Hybrid, o Jaguar EV400 AWD e a linha da Mercedes-Benz EQCc 400 4matic AMG.

ELECT: MAIS ALCANCE, ADERÊNCIA E MENOS RUÍDO

Os pneus Pirelli Elect caracterizam-se por possuírem um pacote de tecnologias específicas para carros elétricos e híbridos plug-in: baixa resistência ao rolamento, para aumentar o alcance; redução do ruído na estrada, para melhorar o conforto; aderência imediata, para lidar com o torque instantâneo; e uma estrutura capaz de suportar o peso de um veículo movido a bateria. Estas características foram desenvolvidas pela Pirelli em conjunto com os principais fabricantes de automóveis a nível mundial, para responder às exigências técnicas específicas dos veículos elétricos e híbridos plug-in, de acordo com a filosofia ‘Perfect Fit’ da Pirelli, com um composto, estrutura e banda de rodagem específicos para cada carro.

O PRIMEIRO CONJUNTO DE PNEUS COM CERTIFICAÇÃO FSC EM TODO O MUNDO

Os primeiros pneus do mundo com certificação Forest Stewardship Council (FSC) estão em exibição pela primeira vez. Os pneus Pirelli P Zero com certificação FSC*, fabricados com borracha natural e rayon, surgem equipados no novo BMW iX5 Hydrogen e no BMW X5 xDrive45e Plug-In Hybrid. A certificação FSC atesta que as plantações são geridas de modo a preservar a diversidade biológica e promovem a vida das pessoas e dos trabalhadores locais, ao mesmo tempo que garante a sustentabilidade económica. O complexo processo de verificação do FSC certifica que os materiais são identificados e separados dos não certificados, ao longo da cadeia de produção, desde as plantações até aos fabricantes de pneus.