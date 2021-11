PIRELLI É A PRIMEIRA EMPRESA DE PNEUS A RECEBER A ACREDITAÇÃO AMBIENTAL DE TRÊS ESTRELAS DA FIA | AutoSport

A divisão de automobilismo da Pirelli foi premiada com uma certificação de três estrelas pela FIA, órgão regulador do automobilismo a nível mundial. Esta é a pontuação mais alta dentro deste Programa de Acreditação Ambiental, projetado para estabelecer uma série de medidas que os participantes devem implementar de modo a atingirem os melhores padrões ambientais.

A abordagem ambiental da Pirelli permitirá ao grupo atingir a neutralidade de carbono até 2030. As atividades do automobilismo também estão a caminhar nessa direção, começando com a Fórmula 1™: a principal bandeira da empresa. A redução das emissões gerais de CO2 em 25% até 2025 (em comparação com os níveis de 2015) e a meta de utilizar eletricidade de fontes renováveis a 100% (meta já alcançada em todas as fábricas europeias da Pirelli) são alguns dos objetivos de sustentabilidade ambiental que a Pirelli estabeleceu.

Por seu turno, na Fórmula 1™, essas medidas incluem o aumento da utilização de materiais renováveis, a eliminação de plásticos descartáveis durante as suas operações, e uma cadeia de abastecimento totalmente gerida de acordo com critérios de sustentabilidade ambiental e social. Além disso, a operação de automobilismo da Pirelli cumpriu com sucesso uma série de auditorias de sustentabilidade rigorosas que abrangem diversos pontos, das emissões de carbono até ao impacto ambiental.

Giovanni Tronchetti Provera, Vice-presidente Sénior das secções Prestige, Motorsport, Sustentabilidade e Mobilidade Futura da Pirelli, deixou as seguintes palavras: “É uma grande honra para nós obter o reconhecimento de três estrelas da FIA, já que o foco na sustentabilidade ambiental é central para a estratégia de desenvolvimento da Pirelli, estando totalmente integrado no nosso modelo de negócios do automobilismo. Colocamos, desde sempre, ênfase na sustentabilidade no automobilismo, trabalhando em estreita colaboração com a FIA e compartilhando totalmente a mesma visão de mobilidade sustentável no desporto”.

Já o presidente da FIA, Jean Todt, deixou as seguintes palavras: “O programa de certificação da FIA é um padrão importante para medir a sustentabilidade no desporto motorizado. Parabéns à equipa de automobilismo da Pirelli por atingir o nível necessário que lhe permite receber a classificação de três estrelas, o que reforça o seu compromisso com os nossos cruciais objetivos comuns para o meio ambiente.”

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1™, acrescentou: “A Pirelli demonstrou uma direção e um compromisso ambiental claros, o que a levou a tornar-se a primeira empresa de pneus a receber este prémio no automobilismo. A Fórmula 1 é bem conhecida pela inovação e tecnologia, e estamos a utilizar essa herança para garantir um futuro sustentável e encontrar soluções que podem fazer a diferença no mundo real. Quero congratular a Pirelli por esta conquista impressionante e a sua dedicação contínua à Fórmula 1. ”

O compromisso da Pirelli com a criação de valor sustentável, característica da gestão responsável da empresa e do seu desempenho económico, social e ambiental, resultou na sua inclusão em alguns dos mais prestigiados índices mundiais de sustentabilidade no mercado de ações. Em 2021, a Pirelli foi confirmada nos Índices Dow Jones World and Europe Sustainability e Global Compact LEAD das Nações Unidas: a única empresa do setor Automóvel e Peças a nível global. Em 2020, a empresa foi reconfirmada como uma das Líderes Globais no combate às mudanças climáticas, conquistando um lugar na lista Clima A do CDP. A Pirelli também foi a única empresa do setor de componentes automotivos em todo o mundo a receber a Gold Class Distinction no S&P Global Sustainability Yearbook 2021.

Sobre o Programa de Acreditação Ambiental da FIA:

O Programa de Acreditação Ambiental da FIA visa ajudar as partes interessadas do desporto motorizado e da mobilidade em todo o mundo a medir e melhorar o seu desempenho ambiental. Ao introduzir um sistema de gestão ambiental claro e consistente, fornece às partes interessadas uma estrutura de três níveis: