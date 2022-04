Pirelli é a marca escolhida para a Peugeot Rally Cup Ibérica e para a Porsche GT3 Cup | AutoSport

A marca italiana de pneus está a comemorar atualmente os seus 150 anos de existência, relembrando que continua presente nas mais exigentes provas, em pista, ou fora dela.

Ao longo dos seus 150 anos de história, a Pirelli ajudou a escrever alguns dos mais bonitos capítulos do automobilismo. O seu estatuto, alicerçado na qualidade e desempenho dos seus produtos, outorgou à marca italiana a confiança das competições mais importantes de todo o mundo, das quais se destacam, evidentemente, a Fórmula 1 e o Campeonato Mundial de Ralis (WRC).

Mas nem só de competições internacionais se faz a história da Pirelli, que sempre reconheceu a importância de apoiar jovens talentos e várias competições nacionais. A nível ibérico a marca do “P longo” tem o prazer de marcar presença, como fornecedor exclusivo, em duas das mais importantes competições com selo português: o Peugeot Rally Cup Ibérica e o GT3 CUP.

Duas competições completamente distintas, uma de rali e outra de circuito, mas que partilham uma visão enfocada no profissionalismo e a missão de elevar o valor do automobilismo nacional. Com o arranque de mais uma época, nada melhor do que conhecer um pouco mais sobre estas duas competições que prometem fazer as delícias dos amantes da velocidade.

Peugeot Rally Cup Ibérica

Organizada pela Sports & You, a Peugeot Rally Cup Ibérica é uma iniciativa inédita no panorama dos ralis nacionais e internacionais, que tem como objetivo servir de rampa de lançamento para novos talentos, permitindo que estes batalhem, diretamente, com outros pilotos e navegadores de créditos firmados.

Nesta que é a 5ª temporada da copa, espera-se a participação de 17 duplas de pilotos que, aos comandos dos velozes Peugeot 208 Rally4, irão bater-se pelo título em seis provas (uma delas já disputada), distribuídas entre Portugal e Espanha, incluindo eventos do Europeu e do Mundial da modalidade. Como já vem sendo habitual, espera-se uma edição “disputada mesmo até à última”, como referiu José Pedro Fontes, responsável máximo da Sports & You.

Mais uma vez, a Pirelli marcará presença como fornecedor exclusivo, o que demonstra a confiança da organização nos produtos da marca italiana. “A competitividade, qualidade e robustez demonstrada pelos pneus Pirelli ao longo das quatro anteriores temporadas da copa contribuiu, significativamente, para as diferentes lutas que se travaram ao longo do pelotão”, aludiu José Pedro Fontes quando perguntado sobre a importância desta parceria.

Descubra mais sobre a Peugeot Rally Cup Ibérica através da seguinte ligação: https://www.peugeotrallycupiberica.com/

Calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022:

11 e 12 março – Rally Serras de Fafe e Felgueiras (já realizado)

29 e 30 abril – Rali de Mortágua

19 a 21 maio – Vodafone Rally de Portugal

17 e 18 junho – Rally de Ourense

23 e 24 setembro – Rally Villa de Llanes

20 a 23 outubro – RACC Catalunya/Rally de España

Porsche GT3 CUP

Criado pela P21Motorsport, em 2021, o troféu GT3 CUP é uma competição monomarca de circuito, disputada com carros Porsche 997 GT3 Cup, criados de raiz pela Porsche Motorsport. Para a presente temporada, estão previstas seis corridas: três em Portugal e três em Espanha.

Uma vez que os carros são idênticos, podendo apenas existir alterações a nível do set up de alinhamento, esperam-se batalhas muito interessantes ao longo das 3 categorias existentes (PRO, para os pilotos mais experientes e com títulos; AM, para pilotos com experiência, mas sem títulos conquistados; e GD, categoria idêntica à AM, mas para pilotos com mais de 50 anos). “Este ano, podemos esperar corridas ainda mais competitivas do que em 2021, uma vez que os pilotos já têm bastante experiência e conhecimento dos carros”, afirmou José Monroy, CEO da P21Motorsport.

Aliada desde o primeiro minuto, a Pirelli está de regresso como fornecedor exclusivo após uma edição de estreia, onde convenceu com os seus produtos. “A experiência em 2021 correu muito bem (…) todos os pilotos e equipas gostaram do desempenho dos pneus, ponto muito importante para o sucesso de uma competição automóvel”, explicou José Monroy sobre a performance dos pneus Pirelli na edição passada.

Todas as informações relacionadas com a GT3 CUP podem ser encontradas aqui: https://www.p21motorsport.com

Calendário da GT3 CUP

2 e 3 de abril – Estoril 1 (já realizado)

18 e 19 de junho – Valência

8 e 9 de julho – Portimão

17 e 18 de setembro – Jerez

22 e 23 de outubro – Jarama

12 e 13 de novembro – Estoril 2