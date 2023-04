Pirelli com máquina de testes que alcança 500 km/h para criar pneus ainda mais seguros | AutoSport

A nova máquina permitirá testar pneus de corrida e pneus para hipercarros elétricos a velocidades ainda mais altas. O centro de I&D de Milão reproduz as exigências a que os pneus são submetidos nos principais circuitos do mundo, como o mítico Nürburgring.

A Pirelli instalou uma nova máquina no seu Departamento de Investigação e Desenvolvimento capaz de testar pneus a velocidades de até 500 km/h em condições controladas, conhecida como a High Speed Testing Machine (em português: Máquina de Testes de Alta Velocidade). O principal objetivo desses testes é melhorar ainda mais a segurança dos pneus dos carros mais rápidos do mundo. Com a chegada de hipercarros de estrada cada vez mais velozes, e graças também à maior sofisticação dos mais recentes motores elétricos, as altas velocidades tornaram-se um fator chave no desenvolvimento de diferentes tipos de pneus. Fator que influencia não apenas os pneus utilizados especificamente em provas automobilismo, mas também os pneus destinados à utilização rodoviária.

A Máquina de Testes de Alta Velocidade capaz de alcançar os 500 km/h foi instalada junto de outras duas máquinas, capazes de atingir 370 e 450 km/h, respetivamente, nas Instalações de Testes Internos da sede da Pirelli, em Milão Bicocca. Essas duas máquinas são habitualmente utilizadas para testes de pneus de carros de estrada, sendo que a nova máquina que alcança os 500 km/h se destina principalmente aos testes de pneus de competição. A presença da Pirelli como fornecedora de mais de 350 eventos de automobilismo exigiu a introdução de máquinas capazes de atingir limites ainda mais extremos para testar produtos utilizados em contextos verdadeiramente desafiantes, como corridas, ou tentativas de recordes com carros de rua. Nesses ambientes, os requisitos de segurança são ainda mais rigorosos e precisam de ser garantidos através de testes e processos criados à medida. A máquina de testes de alta velocidade também é capaz de gerir níveis extremamente elevados de torque e de aceleração, como os que um hipercarro produz ao rodar num circuito.

A funcionalidade da “Máquina de Testes de Alta Velocidade” foi projetada para avaliar o comportamento dos pneus a alta velocidade e garantir o máximo de confiabilidade antes da etapa seguinte: os testes ao ar livre. Graças a esta máquina, é possível testar pneus como se estivessem a ser utilizados nas retas e curvas do Autodromo di Monza ou Nürburgring Nordschleife, mas em condições simuladas que são ainda mais severas do que as encontradas na realidade. Tudo isso para garantir a integridade do pneu nas mais diversas condições de utilização com uma ampla margem de segurança.