PIRELLI APRESENTA ON THE ROAD, O CALENDÁRIO 2022 DE BRYAN ADAMS | AutoSport

O artista canadiano dedicou uma música ao calendário que contará com um lugar de destaque no seu novo álbum.

TheCal™ está de regresso no ano que marca o 150º aniversário da Pirelli

Uma capa de vinil LP que não contém um disco, mas o Calendário Pirelli de 2022. Intitulado de On the Road e fotografado por Bryan Adams, o mítico calendário, que regressa após uma interrupção devido à pandemia de Covid-19, é uma celebração das estrelas da música internacional, desde 1960 até ao presente. Um regresso especial, já que o mesmo coincide com o 150º aniversário da Pirelli. A marca italiana revelou o logotipo de comemoração desse marco TheCal™ ao mesmo tempo que desvendou a edição de 2022 do famigerado calendário. Mas as novidades não se ficam por aqui, o formato da apresentação também sofreu alterações e tomará a forma de evento digital, aberto a todos, a partir das 20h de hoje, 29 de novembro, no site www.pirelli.com.

Bryan Adams transportou a sua carreira musical e fotográfica, com mais de 20 anos, em On the Road, onde retrata a vida de um artista em digressão. Este será também o título da música composta pelo canadiano em homenagem ao Calendário Pirelli, que será incluída no seu próximo álbum.

No set do Calendário, os músicos reviveram os muitos momentos da sua vida na estrada: os momentos de tensão antes de atuar, os intervalos entre os ensaios, os concertos e as longas viagens, sem esquecer a solidão dos quartos de hotel, algo que o próprio Bryan Adams conhece bem. Aliás, pela primeira vez na história do almanaque, o fotógrafo faz parte do elenco de protagonistas. Do elenco que faz parte desta 48ª edição do The Cal™ estão dez artistas mundialmente famosos de várias idades, géneros musicais e origens: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent e Kali Uchis. As fotos foram tiradas no verão passado, em apenas três dias, em dois locais: em Los Angeles, no Palace Theatre e no hotel Chateau Marmont, em Hollywood, e em Capri, no hotel Scalinatella.

Bryan Adams quis capturar as características distintivas dos artistas participantes, ao longo de mais de 160 páginas e de 70 retratos e cenas, nas quais podemos admirar St. Vicent (que figura na capa do volume) a acordar num hotel, o dia de folga de Kali Uchis na piscina, o check-out de Saweetie antes de outra viagem e Cher nos bastidores. Também vemos Normani a descansar antes da testagem de som, Jennifer Hudson a chegar ao teatro, Iggy Pop (que também figura na contracapa) antes do espetáculo, Grimes no estúdio de gravação, Bohan Phoenix de volta ao hotel após a sua performance e Rita Ora, depois de atuar.

“Seria muito, muito difícil resumir tudo o que acontece na estrada em alguns dias. O que tentei foi representar alguns dos seus aspetos. Por exemplo, os músicos nunca veem realmente a frente do prédio onde vão atuar, veem a parte de trás, a porta do palco, os bastidores … vais da porta do palco até à porta do carro, e daí vais para a porta do hotel, da porta do comboio para a porta do autocarro … são um monte de portas, mas sempre a viajar”, explica Bryan Adams.

“Eu conheço e aprecio o Bryan há anos. Achamos que a sua ideia de unir o mundo da música ao da estrada e das viagens seria perfeita para um calendário que está de regresso num momento em que procuramos voltar gradualmente à normalidade após a pandemia. Este calendário vai marcar os meses de um ano, 2022, que é particularmente importante para nós, pois é o ano em que a Pirelli celebra o 150º aniversário”, disse Marco Tronchetti Provera, vice-presidente executivo e CEO da Pirelli.

Fundada em 1872, a Pirelli publicou 48 edições do Calendário, incluindo On the Road, desde o seu lançamento, em 1964, e contou com 38 fotógrafos distintos. Momentos captados dos bastidores, imagens das fotografias, uma gravação da apresentação, as histórias e as personalidades do Calendário Pirelli 2022 podem ser encontrados em www.pirellicalendar.com, onde é possível explorar a história do The Cal ™, através de vídeos originais, entrevistas, fotografias e textos.

Para conhecer as histórias e as personalidades do Calendário Pirelli 2022 e os mais de 50 anos do The Cal ™, visite: www.pirellicalendar.com

“ON THE ROAD” (E ATRÁS DA C MARA) UMA CONVERSA COM BRYAN ADAMS

-Qual é a ideia que inspirou o Calendário Pirelli 2022?

Tentei transmitir a ideia de uma viagem na vida de um verdadeiro artista, através de uma perspetiva criativa. Uma das coisas que caracteriza os fotógrafos é que eles não querem que as coisas sejam convencionais. O que quer é que a imagem seja algo memorável, e é exatamente isso que tentei fazer.

-Como surgiu o tema ‘On the road’?

-Não foi muito difícil, para ser sincero, porque é o que tenho feito nos últimos 45 anos. Quando o propus, pensei que já devia ter sido feito antes, porque é algo muito óbvio. Imediatamente pensei que haveria uma boa simbiose entre músicos que viajam e uma empresa que fabrica pneus. Faz sentido do meu ponto de vista. E a Pirelli também gostou.

-Pode descrever como conta a história de viajar, interpretar e estar na estrada através da fotografia?

-Seria muito, muito difícil resumir tudo o que acontece na estrada em alguns dias. O que tentei foi representar alguns dos seus aspetos. Por exemplo, os músicos nunca veem fachada do prédio em que atuam, mas sim os fundos, a porta do palco, os bastidores e o porão da instalação… vais da porta do palco até à porta do carro, e daí vais para a porta do hotel, da porta do comboio para a porta do autocarro… Resumidamente, são um monte de portas, mas o segredo é que estás sempre a viajar.

-Esta é a primeira vez que o Calendário se aventura pelo mundo da música e dos músicos desta forma e, como fotógrafo e cantor, tem uma posição ideal. Pode falar-nos sobre isso?

-Estou orgulhoso de unir essas duas facetas e que de as relacionar num ambiente que eu compreendo. Para mim, pessoalmente, tem sido um prazer trabalhar juntamente com outros músicos e poder entrar, de forma breve, nos seus mundos e ver como eles agem porque, como vocês sabem, tudo mudou muito e a imagem passou a ser parte essencial da música de hoje. Nos nossos tempos, um artista pode variar completamente a forma como quer ser representado com uma simples fotografia, sozinho, com controlo total … Isto é especialmente interessante do ponto de vista fotográfico e artístico para os intérpretes.

-O que quis transmitir com as suas fotos?

-Espero que aqueles que as vão ver gostem da fantasia e da realidade que retratam. É um corte transversal do que poderia ter acontecido e que, infelizmente, não cabe no espaço disponibilizado … há que pensar que seria necessário um livro completo para cada músico, de modo a contar a história completa. Portanto, o que oferecemos é um olhar para cada artista.

Qual é a sua melhor lembrança na estrada?

Há uma citação, do filme Apocalypse Now, acho, em que um soldado fala sobre o que significa estar na selva, e que todos os dias ele está naquele ambiente e quer ir para casa, mas, da mesma forma, todos os dias o que acontecia quando estava em casa era querer estar na selva. Isso é um pouco o que acontece com os músicos. És mordido por um inseto quando vives tudo pela primeira vez e, a partir daí, só queres repetir e repetir mais uma vez.

-O que significa para si viajar?

-Viajar tem sido a minha vida e não consigo pensar numa maneira de explicar isso. É como ter outra família da qual se sente saudades por tudo o que aconteceu com a Covid.

Sente o desejo, então, de regressar à estrada?

-Tive tempo para refletir e nunca teria pensado, mesmo nos meus sonhos mais loucos, que o mundo pararia por completo e viajar seria impossível. Por isso, quero realmente voltar, mas, ao mesmo tempo, gostei realmente do meu confinamento. Tive ótimos momentos em família e diverti-me muito, preso na nossa pequena bolha. Agora que a bolha se está a começar a abrir, como podemos ver, o mundo está a começar a seguir o exemplo e espero que continue assim.

A HISTÓRIA DO CALENDÁRIO PIRELLI

O Calendário Pirelli, também conhecido como “TheCal ™”, é uma criação da Pirelli UK Limited, a subsidiária britânica do grupo, que trabalhou no projeto com grande liberdade. Em 1964, os britânicos, quando procuravam uma estratégia de marketing que diferenciasse a Pirelli dos seus concorrentes, contrataram o diretor de arte Derek Forsyth e o fotógrafo Robert Freeman, famoso pelos seus retratos dos Beatles, para produzir um projeto altamente inovador naquela época.

O resultado foi um produto requintado e exclusivo com conotações artísticas e culturais que, desde o início, se destacou no universo da moda e do glamour. Durante mais de cinquenta anos, o Calendário continuou a marcar a passagem do tempo com imagens assinadas pelos fotógrafos aclamados de cada período histórico, que captaram e interpretaram a cultura e, muitas vezes, marcaram as tendências.

Entre 1964 e 2020, foram publicadas 47 edições do Calendário Pirelli, carimbadas por 37 fotógrafos. O 48º, que corresponde ao ano de 2022, tem a marca do músico e fotógrafo Bryan Adams e foi apresentado em novembro de 2021.

AS TRÊS VIDAS DO CALENDÁRIO PIRELLI

A história do Calendário Pirelli pode ser dividida em três períodos históricos:

-Primeira década (1964-1974): precedeu uma longa interrupção de nove anos devido à recessão mundial e ao período de austeridade:

Esses primeiros anos do Calendário são os anos dos Beatles, do rock e da minissaia, mas também dos movimentos de protesto da juventude e dos comícios contra a guerra no Vietname. O Calendário rapidamente abandonou o seu papel original de “brinde corporativo” para clientes importantes, tornando-se numa publicação exclusiva destinada a destinatários criteriosamente selecionados. As modelos protagonistas eram, na sua maioria, estreantes e os retratos mostravam cenários elitistas: praias exóticas e locais naturais. No entanto, essas fotos glamorosas representavam já um primeiro vislumbre da filosofia estética e cultural do Calendário: “A obra aspirava ser um sinal da mudança dos tempos.”

Em 1968, Harri Peccinotti foi inspirado pela poesia de Elizabeth Barrett Browning, Allen Grinsberg e Ronsard, e no ano seguinte rejeitou as poses formais em favor de fotos mais espontâneas das praias ensolaradas da Califórnia. Em 1972, Sarah Moon tornou-se na primeira fotógrafa do Calendário, quebrando muitos tabus. O anúncio da suspensão da publicação, em 1974, causou mais impacto na imprensa britânica e internacional do que o próprio lançamento do Calendário, sinal do seu crescente sucesso. Durante esses anos de interrupção, inúmeros livros, coleções e antologias foram publicados em diferentes idiomas, referências que culminaram com um texto nostálgico do próprio David Niven.

-Segunda década (1984-1994): relançamento do almanaque, que cresceu em importância e sucesso ao longo do tempo:

O tão esperado regresso do calendário veio das mãos de um novo diretor de arte, Martyn Walsh, que retomou as suas origens, recorrendo a referências discretas e quase subliminares aos produtos de referência do Grupo Pirelli: os pneus.

Uwe Ommer fotografou belas modelos nas praias das Bahamas, para o calendário de 1984, com a presença de pegadas misteriosas na areia: os passos da nova criação da marca, o P6. Ao nível da colocação de produtos, a presença foi discreta, ao mesmo tempo que servia para evocar a tecnologia que dominou aquela época.

Em 1987, Terence Donovan criou uma edição inovadora na qual fotografou exclusivamente modelos negras, incluindo uma certa rapariga, de apenas 16 anos, chamada Naomi Campbell, que estava a começar a sua carreira. No ano seguinte, Barry Lategan incluiu pela primeira vez um modelo masculino no calendário, que até então se focava exclusivamente na evocação da beleza feminina. Em 1990, Arthur Elgort produziu o primeiro Calendário a preto e branco, dedicado às Olimpíadas e ao cineasta alemão Leni Riefenstahl.

-Terceira Etapa (1994-presente): TheCalTM vira o milénio com estatuto de pioneiro:

Em 1993, coincidindo com o final de mais uma década e após a mudança na gestão da empresa, ocorreu mais um acontecimento marcante na história do Calendário. A Pirelli elevou a fasquia a nível internacional, lançando campanhas publicitárias de alto nível (entre elas, a que incluía a famosa velocista Carl Lewis), fazendo do Calendário uma das ferramentas essenciais para comunicar a nova imagem do Grupo. A direção artística mudou-se para a base da Pirelli, em Milão, e decidiu eliminar qualquer referência aos pneus. TheCal ™ tornou-se, assim, numa publicação de arte sem limitações ou restrições dos seus criadores, exceto para os cânones do estilo e do bom gosto. Afinal, a Pirelli é uma empresa internacional que não se identifica com nenhuma família de produtos, mas evoca um amplo espectro de valores e significados, sobretudo o compromisso com a inovação e a procura pela excelência, elementos que sempre inspiraram o Calendário.

Em 1994, Herb Ritts inaugurou uma nova era do TheCal ™ com uma linha fenomenal de supermodelos: Cindy Crawford, Helena Christensen, Kate Moss e Karen Alexander. O seu trabalho, intitulado de “Tributo à Mulher”, procurou capturar “as mulheres dos anos 90 e o seu lugar no mundo: orgulhosas, sensuais e bonitas por dentro”. A partir deste momento, o talento criativo dos fotógrafos e o charme fascinante das modelos tornaram-se a chave para o sucesso do Calendário Pirelli. A sua ligação com o mundo da moda e do glamour ficou ainda mais forte: para as estrelas do mundo da moda, aparecer no TheCal ™ equivale a chegar ao topo, e a competição entre os novos nomes é feroz.

As protagonistas mais importantes apareceram nas últimas edições, antes da virada do século. Falamos de Christie Turlington e Naomi Campbell (novamente) em 1995 (fotografadas por Richard Avedon); Carré Otis, Eva Herzigová e Nastassia Kinski em 1996 (com fotografia de Peter Lindbergh) e Inés Sastre e Monica Bellucci (a primeira modelo italiana), em 1997.

Em 1998, Bruce Weber dedicou alguns retratos a estrelas de cinema e cantores masculinos, como Robert Mitchum, John Malkovich, Kris Kristofferson, B.B. King e Bono, enquanto Alek Wek e Laetitia Casta se tornaram nos rostos da edição de 1999, de Herb Ritts, e da edição de 2000, de Annie Leibovitz.

O século XX começa com um Calendário Pirelli fotografado em Nápoles, por Mario Testino, e que contava, entre outras estrelas, com Gisele Bündchen e Frankie Rayder. Em 2002, o Calendário apresentou inúmeras atrizes e duas célebres netas: Lauren Busch (17, neta de George Senior) e Kiera Chaplin (neta do grande Charlie). O casting de 2003, fotografado, uma vez mais, por Bruce Weber, foi especialmente impressionante, com três beldades italianas (Mariacarla Boscono, Eva Riccobono e Valentina Stilla) ao lado de modelos famosas como Sophie Dahl, Heidi Klum, Karolina Kukova e Natalia Vodianova, e de estrelas do cinema e do desporto masculino (Alessandro Gassman, Stephane Ferrara e Richie La Montagne).

O Calendário de 2004 marcou o 40º aniversário da obra e focou-se nas esperanças e nos sonhos de divas como Catherine Deneuve e Isabella Rosellini, contempladas atrás das câmaras pela criatividade de Nick Knight. Em 2005, chegou a vez de Patrick Demarchelier, que fotografou modelos do calibre de Naomi Campbell, ao lado de estreantes como Adriana Lima, nas praias de Ipanema e Copacabana, na obra intitulada de “O espírito do Brasil”. A renomada dupla turco-britânica de Mert e Marcus assumiu as rédeas da edição de 2006, inspirada pelo apelo retro dos anos 1960 de Côte d’Azur, com a beleza sensual de Jennifer Lopez, Kate Moss e Gisele Bündchen.

2007 foi o ano das estrelas de Hollywood, com a presença de cinco divas: Sophia Loren, Penelope Cruz, Hilary Swank, Naomi Watts e Lou Dillon, fotografadas na Califórnia, por Ines e Vinoodh Matadin. Em 2008, Patrick Demarchelier assinou, mais uma vez, o calendário, privilegiando, pela primeira vez, os locais em solo asiático. As fotos tiveram lugar em Xangai, com um elenco do Oriente e do Ocidente, que incluiu atrizes como Maggie Cheung e a top model Doutzen Kroes.

Em 2009 foi a vez do famoso artista plástico Peter Beard, que levou o calendário para o Botswana ao lado de modelos internacionais como Daria Werbowy, Lara Stone e Mariacarla Boscono. Beard, que viveu no Quénia durante 30 anos, é um dos melhores fotógrafos a transportar o mistério e o magnetismo de África. A edição de 2010 foi obra do fotógrafo americano Terry Richardson, “enfant terrible” conhecido pelo seu estilo obsceno e provocador, que trabalhou com modelos descontraídos e, ao mesmo tempo, muito ousados, como Miranda Kerr, Lily Cole, Rosie Hintington e Ana Beatriz. O Calendário 2011 ficou marcado pelo génio criativo de Karl Lagerfeld: artista, esteta e lenda multidisciplinar do mundo da moda. A partir dos seus estudos em Paris, criou a “Mitologia”, um calendário que refletia a sua paixão pelas culturas clássicas grega e romana. Para tal, cercou-se de um elenco deslumbrante formado por personalidades masculinas e femininas, como Baptiste Giabiconi e Brad Koening, ou a atriz Julianne Moore. A edição de 2012 é obra de Mario Sorrenti, o primeiro fotógrafo italiano da lista, que escolheu a Córsega como cenário para “Swoon”, contando com a presença de Milla Jovovich, Kate Moss e Isabeli Fontana.

Em 2013, TheCal™ ficou a cargo de Steve McCurry, um dos fotojornalistas mais famosos do mundo, cujas imagens para a Pirelli revelaram as mudanças sociais e económicas do Brasil. O seu elenco de protagonistas incluía atrizes brasileiras como Sonia Braga, a cantora Marisa Monte e as modelos Adriana Lima, Petra Nemcova e Summer Rayne Oakes, que têm em comum o envolvimento com instituições de caridade, apoiando ONGs, fundações e projetos humanitários.

Para comemorar o 50º aniversário do Calendário, em 2014, decidiu-se editar algumas das imagens tiradas por Helmut Newton em 1985, mas por vários motivos, nunca foram publicadas.

No ano seguinte, em 2015, o Calendário deu início a um novo caminho, e muitos dos temas que eram ignorados no passado passaram a ocupar o centro das atenções. O primeiro fotógrafo foi Steven Meisel, que decidiu recuperar um formato clássico – 12 modelos em 12 imagens – com referências de filmes e ícones da publicidade e da moda. O criador introduziu um tema que agora é muito comum, o das modelos “curvilíneas” (Candice Huffine), ao mesmo tempo que iniciou uma nova etapa na vida e na estética do Calendário, para a qual Annie Leibovitz trouxe 13 mulheres com grande exito de várias origens. Falamos de protagonistas como a tenista Serena Williams, a cantora Patti Smith, a intérprete Yoko Ono e o crítico e escritor Fran Leibovitz. No entanto, entre outros, também estão Agnes Gund, presidente emérita do MoMA, a blogger Tavi Gevinson e Mellody Hobson, presidente da Ariel Investments.

O testemunho foi passado no ano seguinte a Peter Lindbergh. Numa época em que os principais meios de comunicação usavam as mulheres como signos de perfeição e juventude, Lindbergh passou a centrar-se num tipo diferente de beleza: não perfeita, mas mais real e capaz de emocionar. Sob o título “Emotional”, o Calendário 2017 reuniu 14 atrizes internacionais, entre elas Nicole Kidman, Penélope Cruz e Uma Thurman. Nesse ano, o maestro alemão converteu-se no primeiro a colocar a sua marca no calendário Pirelli por três vezes, depois de 1996, no deserto da Califórnia, e de 2002, no Paramount Studios, em Los Angeles.

Em 2018 chega Tim Walker, que reinterpreta o conto de “Alice no País das Maravilhas” juntamente com um elenco de 18 nomes, incluindo Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Sean “Diddy” Combs e Ru Paul. Alice foi interpretada pela modelo Duckie Thot, cuja história pessoal (filha de refugiados sudaneses deslocados para a Austrália) a levou a tornar-se numa reencarnação perfeita de Alice nos dias modernos, uma heroína sem raízes e um símbolo de persistência.

As aspirações e sonhos das mulheres voltaram às lentes na edição de 2019. Albert Watson intitulou o seu calendário de “Dreamong”, para ilustrar as histórias de quatro mulheres determinadas a atingir os seus objetivos em quatro curtas-metragens. As imagens são mais do que retratos, são fragmentos congelados que investigam a mulher e a sua visão, protagonizadas por Gigi Hadid, Misty Copeland, Julia Gardner e Laetitia Casta com Sergei Pollunin, Alexander Wang e Calvin Royal.

O tema do Calendário 2020 foi a versatilidade da mulher. Paolo Roversi, com a sua obra “À Procura de Julieta”, realizou uma reinterpretação fotográfica da tragédia de Shakespeare. Julieta é interpretada por um total de nove mulheres que procuram evocar a personalidade simples e complexa, ingénua e apaixonada da personagem. Roversi explorou as complexidades do universo feminino à procura da Julieta que cada mulher esconde. Beleza, força, sensibilidade e coragem coexistem na mesma figura, como podemos ver nos gestos, palavras, sorrisos, lágrimas e olhos das protagonistas Emma Watson, Claire Foy, Rosalía, Indya Moore e Christen Stewart.

Em 2021, a Pirelli não publica o Calendário, devido à pandemia de Covid-19. O trabalho regressa em 2022 pela mão de Bryan Adams.

CALENDÁRIO PIRELLI: FOTÓGRAFOS, LOCALIZAÇÕES E PROTAGONISTAS

1964 Robert Freeman, Maiorca, Espanha, com Jane Lumb, Sonny Freeman Drane, Marisa Forsyth.

1965 Brian Duffy, Mónaco e Riviera Francesa, com Pauline Dukes, Annabella, Virginia, Pauline Stone, Jeannette Harding.

1966 Peter Knapp, em Al Hoceima, Marrocos, com Shirley Ann, Sue.

1967 Não publicado.

1968 Harri Peccinotti, em Djerba, Tunísia, com Ulla Randall, Elisa Ngai, Pat Booth, Jill La Tour.

1969 Harri Peccinotti, em Big Sur, Califórnia.

1970 Francis Giacobetti, em Paradise Island, nas Bahamas, com Alexandra Bastedo, Anak, Pegga, Paula Martine.

1971 Francis Giacobetti, na Jamaica, com Caileen Bell, Angela McDonald, Kate Howard, Christine Townson, Gail Allen.

1972 Sarah Moon, em Villa Les Tilleuls, Paris, França, com Suzanne Moncurr, Mick Lindburg, Boni Pfeifer, Inger Hammer, Magritt Rahn, Barbara Trenthan.

1973 Brian Duffy, em Londres, Reino Unido, com Erica Creer, Sue Paul, Nicki Howorth, Kubi, Nicky Allen, Jane Lumb, Kate Howard, Vida, Penny Steel, Kari Ann, Elizabeth, Vicky Wilks.

1974 Hans Feurer, nas Ilhas Seychelles, No Continente Africano, com Eva Nielson, Kim, Marana, Chichinou, Kathy Cochaux.

1975-83 Não publicado.

1984 Uwe Ommer, nas Bahamas, América Central, com Angie Layne, Suzy-Ann Watkins, Jane Wood, Julie Martin.

1985 Norman Parkinson, em Edimburgo, Escócia, com Anna, Cecilia, Iman, Lena, Sherry.

1986 Bert Stern, em Cotswolds, Inglaterra, com Julia Boleno, Jane Harwood, Louise King, Deborah Leng, Suzy Yeo, Beth Toussaint, Gloria, Joni Flyn, Caroline Hallett, Samantha, Juliet, Clare Macnamara.

1987 Terence Donovan, em Bath, Reino Unido, com Ione Brown, Colette Brown, Naomi Campbell, Gillian De Turville, Waris Dirie.

1988 Barry Lategan, em Londres, Reino Unido, com Hugo Bregman, Briony Brind, Victoria Dyer, Nicola Keen, Kim Lonsdale, Sharon MacGorian, Naomi Sorkin, Carol Straker.

1989 Joyce Tennyson, no Polaroid Studios, Nova York, com Lisa Whiting, Nicky Nagel, Danielle Scott, Brigitte Luzar, Gilda Meyer-Nichof, Kathryn Bishop, Susan Allcorn, Susan Waseen, Rosemarie Griego, Akura Wall, Gretchen Heichholz, Rebecca Glen.

1990 Arthur Elgort, em Sevilha, Espanha, com Laure Bogeart, Laurie Bernhardt, Christina Cadiz, Anna Klevhag, Florence Poretti, Debrah Saron.

1991 Clive Arrowsmith, em França com Alison Fitzpatrick, Lynne Koester, Monika Kassner, Paola Siero, Nancy Liu, Katherina Trug, Jackie Old Coyote, Tracy Hudson, Rachel Boss, Carole Jimenez, Saskia Van Der Waarde, Rina Lucarelli, Susie Hardie-Bick.

1992 Clive Arrowsmith, em Almería, Espanha, com Alison Fitzpatrick, Julienne Davis, Judi Taylor.

1993 John Claridge, nas Ilhas Seychelles, Continente Africano, com Christina Estrada, Barbara Moors, Claudie.

1994 Herb Ritts, em Paradise Island, nas Bahamas, com Karen Alexander, Helena Christensen, Cindy Crawford, Kate Moss.

1995 Richard Avedon, em Nova York, Estados Unidos, com Nadja Auermann, Farrah Summerford, Naomi Campbell, Christy Turlington.

1996 Peter Lindberg, em El Mirage, Califórnia, Estados Unidos, com Eva Herzigova, Nastassja Kinski, Kristen Mc Menamy, Navia, Carre Otis, Tatjanna Patitz.

1997 Richard Avedon, em Nova York, Estados Unidos, com Honor Fraser, Ling, Cordula, Sophie Patitz, Ines Sastre, Waris Dirie, Anna Klevhag, Monica Bellucci, Gisele, Kristina, Tatiana, Irina, Jenny Shimizu, Sophie, Brandy, Julia Ortiz, Nikki Uberti.

1998 Bruce Weber, em Miami, Estados Unidos, com Tanga Moreau, Stella Tenant, Milla Jovovich, Carolyn Murphy, Eva Herzigova, Patricia Arquette, Shalom Harlow, Kristy Hume, Elaine Irwin Mellencamp, Georgina Grenville, Kiara, Rachel Roberts, Daryl Hannah. Convidados: Dermot Mulroney, Fred Ward, Ewan Mc Gregor, Dan O’Brien, BB King, Sonny Rollins, Bono, Paul Cadmus, Francesco Clemente, John Malkovich, Kelly Slater, Kris Kristofferson, Robert Mitchum.

1999 Herb Ritts, em Los Angeles, EUA, com Chandra North, Sophie Dahl, Karen Elson, Michele Hicks, Carolyn Murphy, Shirley Mallmann, Laetitia Casta, Audrey Marnay, Elsa Benitez, Bridget Hall, Angela Lindvall, Alek Wek.

2000 Annie Leibovitz, em Rhinebeck, Nova York, EUA, com Lauren Grant, June Omura, Mireille Radwan-Dana, Laetitia Casta, Alek Wek, Julie Worden, Jacqui Agyepong, Marjorie Folkman.

2001 Mario Testino, em Nápoles, Itália, com Gisele Bündchen, Aurelie Claudel, Karen Elson, Rhea Durham, Marianna Weickert, Fernanda Tavares, Angela Lindvall, Ana Claudia Michael, Liisa Winkler, Noemi Lenoir, Frankie Rayder, Carmen Kass.

2002 Peter Lindbergh, em Los Angeles, EUA, com Lauren Bush, Erika Christensen, Amy Smart, Bridget Moynahan, James King, Shannyn Sossamon, Selma Blair, Kiera Chaplin, Brittany Murphy, Monet Mazur, Rachel Leigh Cook, Mena Suvari, Julia Stiles.

2003 Bruce Weber, em Cilento e Paestum, Itália, com Jessica Miller, Lisa Steiffert, Heidi Klum, Isabeli Fontana, Mariacarla Boscono, Natalia Vodianova, Karolina Kurkova, Sienna Miller, Alessandra Ambrosi