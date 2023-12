Pirelli apresenta o pneu do futuro | AutoSport

O pneu do futuro vai continuar a ser redondo e preto, mas será muito mais sustentável e esconderá, no seu interior, cada vez mais tecnologias e níveis de desempenho que, até há alguns anos, seriam inimagináveis. A Pirelli imaginou esse produto e já o colocou à venda como parte integrante da sua família de alto desempenho. Falamos do P Zero E, o primeiro exemplar de alto rendimento no mercado, com a classificação máxima nas três principais categorias do rótulo de pneus da União Europeia em toda a sua gama (eficiência, travagem em piso molhado e impacto acústico).

O P Zero E lidera a nova geração de pneus para carros elétricos e híbridos Premium. A utilização das técnicas de desenvolvimento mais avançadas, muitas das quais provenientes da Fórmula 1, permitiu combinar o desempenho sustentável (menos ruído, redução do consumo de energia e uma grande durabilidade) com as mais elevadas exigências de segurança e desempenho (travagem, estabilidade, aquaplanagem e desempenho com o pneu mais desgastado). Entre as suas características técnicas destaca-se o composto formulado a partir de diversas misturas específicas que reduzem a resistência ao rolamento e o desgaste. Também a sua banda de rodagem, projetada com recurso a técnicas de realidade virtual, contribui para resistir ao torque instantâneo dos automóveis elétricos, reduzindo, ao mínimo, o ruído produzido.

A gama completa de lançamento do P Zero E conta com as tecnologias ElectTM e RunForwardTM. Esta última, uma novidade da Pirelli que permite continuar a conduzir até 40 km, com o pneu furado, a uma velocidade máxima de 80 km/h. Mais conhecida é a ElectTM, pioneira na indústria de pneus, e introduzida pela Pirelli em 2019, que atua na carcaça e na banda de rodagem para aumentar a autonomia da bateria, reduzir o ruído, aumentar a durabilidade e garantir ótimos níveis de resposta à entrega imediata de torque dos motores elétricos.

Outro dos aspetos que sustenta a posição do P Zero E como uma referência para o futuro dos pneus tem que ver com os materiais utilizados. O principal desafio para a divisão de I&D (Investigação e Desenvolvimento) da Pirelli durante a sua criação foi conciliar a sustentabilidade com o alto desempenho que caracteriza este tipo de produtos. O resultado foi um pneu que, como atestado pelo organismo de certificação independente “Bureau Veritas”, reduz em cerca de 24% as emissões de CO2, em comparação com um pneu Pirelli da geração anterior, além de diminuir significativamente o peso (um conjunto destes pneus pesa 12 kg a menos do que um P Zero tradicional de tamanho idêntico).

A”Bureau Veritas” certificou também que mais de 55% dos materiais necessários para fabricar um pneu P Zero E são reciclados ou de origem natural. Entre esses materiais, destacam-se o aço reciclado e o negro de fumo circular (proveniente da pirólise de pneus no

final de vida útil). A lista de novos materiais inclui a lignina, um resíduo da indústria de papel que a Pirelli recupera através de um processo patenteado, a sílica proveniente de cinzas de casca de arroz, as resinas biológicas ou os polímeros circulares. A combinação de todos esses materiais com a borracha natural e o rayon, provenientes de florestas sustentáveis, ajuda a fechar o ciclo de produção.

O novo P Zero E já está disponível no mercado português, com uma gama inicial de 17 medidas que antecipará o desenvolvimento de versões específicas de equipamento original para alguns modelos das marcas de automóveis mais exclusivas do mundo.

Conheça o novo P Zero E aqui: https://www.pirelli.com/tyres/pt-pt/carro/new-p-zero-e