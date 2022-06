Pirelli amplia gama de pneus de inverno com tecnologia elect: disponível para 65% do mercado premium e prestige | AutoSport

O Pirelli Elect, um conjunto de tecnologias desenvolvidas especificamente para carros elétricos e híbridos plug-in, ampliou a sua presença no segmento de pneus de inverno e também nas unidades de pós-venda. Esta expansão das versões Elect, destinadas ao mercado de substituição, surge após a consolidação no mundo de equipamento de origem, com o objetivo de adaptar todas as famílias de produtos a um mercado cada vez mais elétrico. Deste modo, esta tecnologia será incorporada gradualmente em todas as famílias: P Zero, Cinturato e Scorpion e às versões de verão, All-Season e inverno.

A transição para uma produção cada vez mais focada em pneus para asfalto está mais do que consolidada, especialmente no segmento superior do mercado, onde a Pirelli tem presença maioritária graças aos seus acordos com os principais fabricantes de automóveis. Em suma, o segmento de pneus de inverno para veículos elétricos ainda é relativamente novo, embora esteja em rápido crescimento. Nesse universo, os pneus Pirelli Elect aparecem em mais de 65% dos modelos Premium e Prestige (note-se que, neste último caso, a participação é superior a 80%).

PIRELLI ELECT PARA TODO O ANO

O crescimento do mercado de veículos elétricos não para, tal como a sua utilização ao longo do ano, o que torna imprescindível o desenvolvimento de pneus adequados para todas as estações. Inicialmente, a tecnologia Elect destinava-se quase exclusivamente aos pneus de verão, embora o seu progresso tecnológico tenha sido disponibilizado gradualmente às versões de inverno e às opções para todas as estações das famílias P Zero, Cinturato e Scorpion. Este último, por exemplo, acaba de passar por uma reforma completa, e é o que hoje possui o maior número de homologações Elect.

AS VANTAGENS DO PIRELLI ELECT

Os pneus com tecnologia Elect destinados à substituição irão proporcionar os mesmos benefícios que os seus homólogos de equipamento original. Ou seja, um menor consumo de energia da bateria, melhor gestão do alto torque dos motores elétricos e uma capacidade de suportar um maior peso. Assim, acima de tudo, os pneus Elect permitirão que os condutores aproveitem todo o potencial dos seus BEVs e PHEVs, mesmo quando chegar a hora de abandonar os pneus originais por equipamentos de pós-venda.

ESTREIA NO MERCADO DE PÓS-VENDA E AUMENTO DAS HOMOLOGAÇÕES

A integração da tecnologia Elect nos pneus de equipamento original, que se distinguem por uma marcação específica no flanco, tornou-se uma realidade graças à colaboração da Pirelli com os principais players do mercado automobilístico do mundo. Este trabalho em conjunto com os fabricantes de automóveis continua a sofrer um grande crescimento, confirmado pela crescente necessidade de fornecimento de pneus específicos para os novos modelos eletrificados. Em 2021, por exemplo, foram ultrapassadas as 250 homologações com a tecnologia Elect, o dobro do total de registos de 2020. Esse número reforça o estatuto da Pirelli como o fabricante de pneus com a maior parcela de homologações para veículos elétricos e híbridos plug-in.