Piloto russo pede à FIA que “retire os obstáculos”… | AutoSport

Um dos pilotos que venceu o Dakar de Quad, Sergey Karyakin escreveu uma carta ao presidente da FIA para acabar com as regras que impedem os pilotos russos de participar em provas da federação internacional. Em declarações à agência noticiosa Tass, revelou ter escrito pessoalmente ao novo presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, pedindo-lhe que acabasse com a exigência de que os pilotos russos condenem as ações de Vladimir Putin relativas ao conflito na Ucrânia. Há cerca de um mês, os homens da Kamaz também recusaram assinar o documento da FIA.

“Escrevi-lhe e como ele (ben Sulayem) é um ex-atleta, sabe o que é dar metade da sua vida ao desporto e o que é para um atleta ser excomungado da competição por razões políticas.

Vamos ver qual será a sua resposta. Tenho certos princípios na vida e ir contra a minha pátria é completamente errado”, disse.

Recorde-se que a FIA anulou todas as competições na Rússia e Bielorrússia, permite que os pilotos do país continuassem a correr se o fizessem de forma neutra, mas estes não podem exibir símbolos, cores ou bandeiras nacionais russo/bielorrussas, que são proibidas em público e em plataformas de meios de comunicação social.

Bandeiras, emblemas, símbolos e palavras russas e bielorrussas ligados ao país são proibidas, exibição de uniformes, vestuário, acessórios e outros artigos pessoais.

O cantar ou tocar o hino nacional russo/bielorrusso em qualquer evento ou área controlada pela FIA é proibido. São ainda proibidos comentários, ações ou condutas prejudiciais aos interesses da FIA, em particular qualquer apoio à invasão russa da Ucrânia.

Quanto ao que Sergey Karyakin diz, uma invasão de um país soberano não é política, e sendo verdade que o desporto deve construir pontes, esta é uma situação extrema, totalmente culpa da Rússia, e por isso justificam-se estar a ser dados sinais claros contra os agressores.