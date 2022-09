Pierre Lartigue é nova adição ao cartaz do Leiria Sobre Rodas | AutoSport

O popular Leiria Sobre Rodas, que regressa entre os dias 13 e 16 de outubro, promete ter uma das mais interessantes edições de sempre. A vertente competitiva do evento organizado pelo Município de Leiria acaba de confirmar mais quatro nomes sonantes: o francês Pierre Lartigue, triplo vencedor do Paris-Dakar, é a primeira adição de pilotos internacionais e vai guiar o famoso Citroën ZX Rallye-Raid no Leiria Motorshow! O tetracampeão mundial de TT junta-se aos campeões nacionais de ralis Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Pedro Meireles e Pedro Matos Chaves, num cartaz repleto de estrelas.

A menos de três semanas do Leiria Sobre Rodas, continuam a surgir mais detalhes sobre a nona edição de um evento que combina o melhor da cultura em torno do automóvel e da moto. O Leiria Motorshow, que já se tornou um ponto de visita obrigatório para os adeptos dos ralis e não só, acaba de confirmar a primeira ‘estrela’ internacional para a edição deste ano: nada menos do que o francês Pierre Lartigue, ex-piloto oficial da Citroën no Dakar e na Taça do Mundo de Todo-o-Terreno.

E será precisamente o poderoso ZX Rallye-Raid que Lartigue vai pilotar no Leiria Sobre Rodas, num espetáculo único que abrilhantará ainda mais o Motorshow.

Também confirmadas estão algumas das maiores estrelas dos ralis nacionais. Armindo Araújo, o bicampeão do Mundo de Produção, que acaba de garantir um histórico sétimo título de campeão de Portugal de Ralis, também vai tentar ganhar o apetecido Leiria Rally2 Gold Challenge, ao volante do Skoda Fabia Rally2 evo. Contudo, o piloto de Santo Tirso terá forte oposição de outros talentosos campeões nacionais, como José Pedro Fontes, no Citroën C3 Rally2 oficial, Pedro Meireles, no Hyundai i20 N Rally2 ou Pedro Matos Chaves, no novo Alpine A110.

Espetáculo, emoções fortes e motivos de interesse não vão faltar no próximo Leiria Sobre Rodas!