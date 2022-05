Petter Solberg homenageado pelo Município de Montalegre | AutoSport

Único piloto que se sagrou campeão do Mundo de Ralis e campeão do Mundo de Ralicross, Petter Solberg recebeu, este sábado, na Exponor (Porto), um troféu pela vitória na primeira prova de sempre do FIA World RX, realizada em 2014, no Circuito Internacional de Montalegre.

O norueguês está no Vodafone Rally de Portugal a acompanhar a prova do filho, Oliver Solberg, e recebeu um troféu alusivo ao momento e entregue por David Teixeira, vice-presidente do Município de Montalegre, acompanhado por uma delegação do Clube Automóvel de Vila Real, organizador desportivo do Lusorecursos World RX of Portugal.

“Em primeiro lugar, muito obrigado às pessoas de Montalegre por este troféu tão bonito e, acima de tudo, pela forma como me receberam ao longo destes anos”, começou por referir Petter Solberg, que viria a sagrar-se campeão mundial de Ralicross nessa época de 2014. “Montalegre é uma das melhores pistas do mundo e o público português é realmente entusiasta, o que torna tudo muito especial. Nunca me esquecerei dessa vitória em 2014, por isso vou guardar este troféu com muito carinho”, concluiu o campeão do Mundo de Ralis de 2003.

David Teixeira, por outro lado, recordou “os elogios que Montalegre normalmente recebe dos grandes campeões do desporto automóvel, como Petter Solberg. Temos sempre esta vontade de receber bem e de homenagear aqueles que deixam a sua marca no nosso evento, um evento que promove Portugal e Montalegre além fronteiras. Este ano vamos receber a nova era elétrica do Campeonato do Mundo e tenho a certeza que teremos uma das melhores edições de sempre, nos dias 17 e 18 de setembro”, afirmou o vice-presidente da autarquia.