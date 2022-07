Penafiel Racing Fest: Taça Joaquim Santos muito encurtada | AutoSport

A situação de alerta decretado pelo Governo em virtude das altas temperaturas previstas para o fim de semana está a ter efeitos em vários eventos previstos para este fim de semana, entre eles o Penafiel Racing Fest, sendo que uma das provas previstas, a Taça Joaquim Santos, não se vai poder realizar.

“Por despacho do Governo da República foi declarada a situação de alerta devido ao risco elevado de incêndio florestal. Neste contexto, o Comando Territorial do Porto da GNR determinou o cancelamento das PEC 2, 3, 4, 5, 6 e 7 referentes ao Rali Taça Joaquim Santos”, revelou a organização.

Desta forma, realizaram-se apenas as duas passagens pela City Stage, que tem mais uma passagem prevista para hoje ao fim do dia. Todo o restante programa do evento permanece inalterado.

Assim, os campeonatos nacionais de Super Enduro Urbano e Drag Racing, Trial urbano 4X4, Motociclismo e um Rali Regularidade Clássicos, tendo ainda um espaço para radiomodelismo e uma Fun Zone com uma forte programação musical para animar até de madrugada.

É pena a não realização da Taça Joaquim Santos, que contava com uma excelente lista de inscritos.

As cabo de duas passagens pela Street Stage, na frente ficou o VW Polo GTI R5 de Marco Oliveira e Ricardo Sousa, com 2.3s de avanço para os penafidelenses, João Vinha e Pedro Moura, num Mitsubishi Lancer EVO VI.

Terceiro lugar para Jorge Santos e Alexandre Rodrigues (Skoda Fabia S2000), com Filipe Teixeira e Bruno Coelho (Citroën Saxo Cup) a liderar as duas rodas motrizes, meio segundo na frente de Ernesto Cunha e Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).