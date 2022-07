Penafiel Racing Fest: Rali Taça Joaquim Santos arranca hoje com plantel de luxo | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana o Penafiel Racing Fest um evento festival de desporto motorizado muito eclético, numa prova que homenageia o consagrado piloto penafidelense de ralis, tetracampeão nacional, decorre hoje e amanhã, sendo um dos destaques destes primeiros dois dias do festival.

Começou a contagem decrescente para o arranque da edição 2022 do Penafiel Racing Fest, que regressa após um ‘jejum’ provocado pela pandemia.

Com epicentro competitivo na área urbana de Penafiel, o PRF volta a propor um programa vasto que, ao longo de três dias, leva até ao palato dos milhares de espetadores que são esperados no festival, o Rali Taça Joaquim Santos, os campeonatos nacionais de Super Enduro Urbano e Drag Racing, Trial urbano 4X4, Motociclismo e um Rali Regularidade Clássicos, tendo ainda um espaço para radiomodelismo e uma Fun Zone com uma forte programação musical para animar até de madrugada.

Bastaria ter em discussão uma Taça com o nome de Joaquim Santos, para que o rali incluído no Penafiel Racing Fest ganhasse importância, tal o prestígio e a popularidade que o famoso tetracampeão nacional nascido em Penafiel ostenta.

E por isso, a conquista do troféu faz com que o rali tenha sempre plantel muito interessante, com vários pretendentes a querem inscrever o seu nome no palmarés dos vencedores, onde está João Barros, que venceu duas edições e ainda Vítor Ribeiro.

Este volta “ao ataque” para tentar igualar Barros. Tendo Miguel Ramalho a ditar notas na baquet do lado direito do seu Citroen DS3 R5, Vítor Ribeiro assume lógico favoritismo, mas vai enfrentar nesta edição forte concorrência.

A começar pelo VW Polo GTI R5 de Marco Oliveira e Ricardo Sousa e continuando com várias duplas com carros de duas rodas motrizes, categoria em que a lista é farta e forte.

Para além de ir ser possível matar saudades do “rugido inconfundível” do Skoda Fabia S2000 de Jorge Santos que, navegado por Alexandre Rodrigues, presente está também Vítor Pascoal, tendo como copiloto Martim Azevedo, no seu Porsche 991 GT3 CUP, assumindo-se as duas duplas como candidatas a discutirem a geral do rali.



Esta edição conta ainda com a presença de boa parte dos pilotos que têm sido protagonistas na edição 2022 do Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes.

À equipa que atualmente lidera esse campeonato, constituída por Ernesto Cunha e Rui Raimundo, num Peugeot 208 Rally4, juntam-se à refrega Rafael Cardeira e Luís Boiça, no Renault Clio 4RS com as cores do Sporting Clube de Portugal, bem como Paulo Roque, navegado em Penafiel por Luís Ramalho, também aos comandos de um Peugeot 208 Rallye 4.



Assumidamente “forte e furiosa” é a vasta “armada” local. Entre os penafidelenses, João Vinha e Pedro Moura, num Mitsubishi Lancer EVO VI e José Gomes, navegado por Marco Vilas Boas, aos comandos de um Mitsubishi Lancer EVO IX, têm na potência e nas quatro rodas motrizes dos seus carros nipónicos argumentos para lutarem claramente pelos lugares cimeiros da prova, enquanto nas 2RM um trio de duplas se destaca: Jorge Ribeiro e Tiago Teixeira querem repetir a exibição da edição anterior e brilhar com o Renault Clio R3T, Bruno Almeida está de regresso, confiando em Joaquim Carvalhinho para o navegar e num Citroen DS3 R3T para fazer um brilharete, sem esquecer o sempre e muito rápido Filipe Teixeira que, juntamente com Bruno Coelho, almejam entrar na discussão de um lugar bem dentro do Top 10 absoluto.



O conhecido jornalista da CNN João Fernando Ramos marca também presença, tripulando um Peugeot 208 VTI R2, tendo a seu lado José Janela, contribuindo para enriquecer uma lista de 45 equipas prontas para enfrentar a prova.

Em termos de programa competitivo, o Rally Taça Joaquim Santos arranca hoje, sexta-feira, às 21:05, disputando de imediato a Street Stage Penafiel (0,92 km), que se desenrola no coração histórico da cidade e onde são esperados milhares de espetadores. A primeira noite da prova contém ainda as passagens pelas classificativas de Guilhufe/Irivo (5,95 km) e Rans/Milhundos (4,25 km).

No sábado, decorrerá a 2ª e decisiva etapa, com os pilotos a enfrentarem por duas vezes as especiais de Milhundos/Duas Igrejas (6,64 km) e Rio de Moinhos/Vila Cova (9,60 km), antes de voltarem à cidade para nova passagem pela Street Stage Penafiel, estando o pódio final previsto para as 19:20 horas na Fun Zone do evento.