Penafiel Racing Fest está de regresso | AutoSport

Após dois anos de interregno, devido à pandemia da covid-19, o maior e mais diversificado festival motorizado da Europa, único no Mundo, regressa nos dias 8, 9 e 10 de julho com muitas novidades

Provas de Drag Racing e Super Enduro vão integrar campeonato nacional das modalidades

Programa com atrações para miúdos e graúdos: 3 dias de espetáculo, diversão e pura adrenalina para toda a família

Pode marcar na sua agenda. Dias 8, 9 e 10 de julho, o melhor do desporto motorizado nacional e europeu vai estar em Penafiel. Pilotos de várias nacionalidades vão disputar as provas de Rali “Taça Joaquim Santos”, Super Enduro, Trial Urbano 4×4, Rali de Regularidade Clássicos, Drag Racing, e uma Corrida de Motos Clássicas 50cc e 85cc, ao longo de 3 dias e por todo o concelho.

Com um vasto e diversificado programa, que promete atrair milhares de pessoas, a grande novidade desta edição é a integração de duas provas, o Drag Racing e o Super Enduro, no Campeonato Nacional das respetivas modalidades.

Tal como nos anos anteriores, o palco principal do Penafiel Racing Fest vai situar-se na cidade, desta vez, mais centrado na zona do Campo da Feira e do Jardim do Calvário, sendo que, como é hábito, os carros de rali, daquela que é prova rainha, vão levantar poeira em diferentes freguesias do concelho, nomeadamente, Guilhufe, Urrô, Irivo, Rans, Duas Igrejas, Rio de Moinhos, Boelhe, Luzim e Vila Cova.

A segurança nas zonas-espetáculo continua a ser prioridade para a organização, que está a trabalhar no sentido de assegurar condições seguras de competição para os pilotos, mas também de colocar o público perto da emoção e longe do perigo.

Por outro lado, a Fun Zone “Family and Youth Friendly”, completamente dedicada a promover o espírito do festival motorizado penafidelense para toda a família, vai contemplar vários momentos de entretenimento, desde o ‘McDonald’s Rally Kids’ e o radiomodelismo para os mais pequenos, até a espectáculos de música ao vivo, dj’s e artes performativas.