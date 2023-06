Penafiel Racing Fest é no próximo fim de semana: Taça Joaquim Santos, e muito mais… | AutoSport

Organizado pela Associação Gondomar Automóvel Sport, rEaliza-se no próximo fim de semana o Penafiel Racing Fest, um evento eclético e ao mesmo tempo um festival de desporto motorizado. Realiza-se nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2023, o tributo ao piloto Joaquim Santos traz um Rally de Asfalto ‘Taça Joaquim Santos’, juntando-se corridas de Super-Enduro Urbano, Drag Racing, Trial 4×4 Urbano, Rally Regularidade de Clássicos e Motos Clássicas 50cc &85cc. Conta também com a Fun Zone com programa de entretenimento, concertos, DJ’s, desportos radicais, zona de exposição automotiva, Radiomodelismo, McDonalds Rally Kids e muita animação.

Programa

DIA 16 (sexta-feira)

17h00 – Campeonato Nacional de Super-Enduro – PROVAS

21h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 1 – City Stage

21h40 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 2 – Lagares – Figueira

22h00 – Concerto Rei Bongo & os Bons Sabores da Selva

22h30 – Campeonato Nacional de Super-Enduro – FINAIS

23h00 – Dj Nuno Cobra (Residente)

23h45 – Campeonato Nacional de Super-Enduro – Pódio (Fun Zone)

00h30 – Concerto Lola Lola

01h30 – Dj Kitten

Fun Zone (Demonstrações de Radio Modelismo, Praça da Alimentação e Parque Expositivo)

DIA 17 (sábado)

10h30 – Street Basket 3×3

14h00 – Trial Urbano 4×4 – PROVAS

14h30 – Campeonato Nacional de Drag Racing (Variante Cavalum)

15h10 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 3 – Capela – Eja

15h50 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 4 – Rio de Moinhos – Vila Cova

16h00 – RadioModelismo – 1ª manga Trial Urbano 4×4 (escala 1/10)

17h00 – RadioModelismo – Campeonato Regional Norte (escala 1/24)

17h30 – Street Basket 3×3 – Pódio (Fun Zone)

18h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 5 – Capela – Eja

18h45 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 6 – Rio de Moinhos – Vila Cova

19h30 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 7 – City Stage

20h00 – RadioModelismo – 2ª manga Trial Urbano 4×4 (escala 1/10)

20h30 – Concerto Pedro Staccato

21h00 – Trial Urbano 4×4 – FINAIS

21h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” – Pódio (Fun Zone)

22h00 – Concerto Anarchicks

23h00 – RadioModelismo – Prova Trial Urbano 4×4 (escala 1/10) – Pódio (Fun Zone)

23h15 – Concerto Bottle Next

00h15 – Trial Urbano 4×4 – Pódio (Fun Zone)

00h45 – Campeonato Nacional de Drag Racing – Pódio (Fun Zone)

01h15 – Dj A Boy Named Sue

Dj Nuno Cobra (Residente)

Fun Zone (McDonald’s Rally Kids, Praça da Alimentação e Parque Expositivo)

DIA 18 (domingo)

09h00 – Concentração de Motas Antigas (Fun Zone)

10h30 – 1ª Corrida dos Lentos (Fun Zone)

10h30 – Street Basket 3×3 (Fun Zone)

13h00 – 1ª Corrida dos Lentos – Pódio (Fun Zone)

13h30 – Rally de Regularidade Clássicos 1 – Circuito Sameiro

14h00 – RadioModelismo Inclusivo (Fun Zone)

15h00 – Rally de Regularidade Clássicos 2 – Capela – Eja

15h30 – Rally de Regularidade Clássicos 3 – Rio Moinhos – Vila Cova

15h30 – Motos Clássicas 50cc e 85cc (Circuito Sameiro)

16h00 – Concerto Kali

17h00 – Street Basket 3×3 – Pódio (Fun Zone)

17h30 – Rally de Regularidade Clássicos – Pódio (Fun Zone)

18h00 – Motos Clássicas 50cc e 85cc – Pódio (Circuito Sameiro)

Humberto Ribeiro freestyle (Circuito Sameiro)

Dj Matilde Castro (Residente)

Fun Zone (McDonald’s Rally Kids, Praça da Alimentação e Parque Expositivo)