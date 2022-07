Penafiel Racing Fest é no fim de semana | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana o Penafiel Racing Fest um evento festival de desporto motorizado muito eclético, da Europa. Terá lugar nos dias 8, 9 e 10 de julho. O tributo ao piloto Joaquim Santos traz um Rally de Asfalto “Taça Joaquim Santos”, juntando-se ainda as corridas de Super-Enduro Urbano, Drag Racing, Trial 4×4 Urbano, Rally Regularidade de Clássicos e Motos Clássicas 50cc &85cc. Conta também com a Fun Zone com programa de entretenimento, concertos, dj’s, desportos radicais, zona de exposição automotiva, Radiomodelismo, Mc Donald’s Rally Kids e muita animação.

Após dois anos de interregno, devido à pandemia da covid-19, o diversificado festival regressa com muitas novidades. Com um vasto e diversificado programa, que promete atrair milhares de pessoas, a grande novidade desta edição é a integração de duas provas, o Drag Racing e o Super Enduro, no Campeonato Nacional das respetivas modalidades.

Tal como nos anos anteriores, o palco principal do Penafiel Racing Fest vai situar-se na cidade, desta vez, mais centrado na zona do Campo da Feira e do Jardim do Calvário, sendo que, como é hábito,os carros de rali, daquela que é prova rainha, vão levantar poeira em diferentes freguesias do concelho, nomeadamente, Guilhufe, Urrô, Irivo, Rans, Duas Igrejas, Rio de Moinhos, Boelhe, Luzim e Vila Cova.

A segurança nas zonas-espetáculo continua a ser prioridade para a organização, que está a trabalhar no sentido de assegurar condições seguras de competição para os pilotos, mas também de colocar o público perto da emoção e longe do perigo.

Por outro lado, aFun Zone “Family and Youth Friendly”, completamente dedicada a promover o espírito do festival motorizado penafidelense para toda a família, vai contemplar vários momentos de entretenimento, desde o ‘McDonald’s Rally Kids’e o radiomodelismo para os mais pequenos, até a espectáculos de música ao vivo, dj’s e artes performativas. Informação mais detalhada amanhã.

PROGRAMA

DIA 8 (SEXTA-FEIRA)

17h00 – Campeonato Nacional de Super-Enduro Urbano

18h00 – Pérola Negra Rádio – Dj Set (Fun Zone)

21h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 1 – City Stage

21h30 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 2 – Guilhufe – Irivo

21h30 – 13 & O Clube 666 – Concerto (Fun Zone)

21h45 – Pedro Stacatto (Fun Zone)

22h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 3 – Rans – Milhundos

22h30 – Victor Torpedo and The Pop Kids – Concerto (Fun Zone)

23h00 – Campeonato Nacional de Super-Enduro Urbano – FINAIS

23h45 – Campeonato Nacional de Super-Enduro Urbano – PÓDIO

00h15 – Lola Lola – Dj Set (Fun Zone)

DIA 9 (SÁBADO)

14h00 – Trial Urbano 4×4

14h00 – Campeonato Nacional de Drag Racing

15h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 4 – Milhundos – Duas Igrejas

16h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 5 – Rio de Moinhos – Vila Cova

17h00 – Pérola Negra Rádio – Dj Set (Fun Zone)

17h30 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 6 – Milhundos – Duas Igrejas

18h30 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 7 – Rio de Moinhos – Vila Cova

18h45 – Pedro Stacatto (Fun Zone)

19h00 – Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 8 – City Stage

20h30 – Rally “Taça Joaquim Santos” – PÓDIO

21h00 – Trial Urbano 4×4 – FINAIS

21h00 – The Fines – Concerto (Fun Zone)

21h00 – Radiomodelismo – Campeonato RC 1/24 Scale

22h30 – Trial Urbano 4×4 – PÓDIOS

23h00 – Campeonato Nacional de Drag Racing – FINAIS

23h40 – Campeonato Nacional de Drag Racing – PÓDIO

00h15 – Anarchicks – Concerto (Fun Zone)

01h15 – Prova Extra de Drag Racing – PÓDIO

01h30 – A Boy Named Sue – Dj Set (Fun Zone)

DIA 10 (DOMINGO)

09h30 – Radiomodelismo – Trial 4×4 Urbano 1/10 Scale

10h30 – Motos Clássicas 50cc e 85cc

10h30 – Rally de Regularidade Clássicos 1 – Guilhufe – Irivo

11h05 – Rally de Regularidade Clássicos 2 – Rio de Moinhos – Vila Cova

11h40 – Rally de Regularidade Clássicos 3 – City Stage

15h00 – Rally de Regularidade Clássicos – PÓDIO

15h00 – Paulo Cunha Martins – Dj Set (Praça da Escritaria)

15h30 – Humberto Ribeiro Freestyle (Circuito Sameiro)

16h00 – Motos Clássicas 50cc e 85cc – FINAIS

17h30 – Radiomodelismo – Trial 4×4 Urbano 1/10 Scale – PÓDIO

19h15 – Motos Clássicas 50cc e 85cc – PÓDIO