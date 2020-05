PENAFIEL RACING FEST CANCELADO

O Penafiel Racing Fest 2020, evento que estava agendado para 26 a 28 de junho, foi cancelado na sequência da pandemia global do novo Coronavírus. A organização promete voltar em 2021 com mais novidades. Já apelidado de ‘capital’ dos motores, o concelho de Penafiel recebe todos os anos milhares de espectadores nas cinco provas motorizadas, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Penafiel e da CDDC-Cooperativa para o Desenvolvimento Desportivo e Cultural, contando ainda com a parceria de vários clubes e instituições do concelho.

Para Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, “Entendemos cancelar a edição deste ano para salvaguardar e proteger a saúde de todos, e cumprir com todas as recomendações da Direção Geral de Saúde e do Governo de Portugal. Vamos continuar a trabalhar para ultrapassar este momento difícil e esperamos que no próximo ano seja possível ter uma edição com mais força, ainda, do Penafiel Racing Fest. São milhares as pessoas que se concentram para assistir a este evento e não estão ainda reunidas as condições ideais, para que isso possa acontecer com margem de risco zero ou muito próximo disso. São decisões difíceis, mas que têm de ser tomadas pelo bem maior de todos que é a saúde. ”

O Penafiel Racing Fest é considerado por muitos o mais eclético festival de desporto motorizado da Europa, um evento que reúne na cidade de Penafiel e freguesias, várias modalidades do desporto motorizado, com provas de Rali, Superenduro Urbano, Trial Urbano 4×4, Rali de Regularidade Históricos, Drag Race, e uma Corrida Popular de Motos 50cc.

Para Óscar Coelho, do Racing Fest, “Este ano seria a 4ª edição do Penafiel Racing Fest. Contudo e respeitando o comunicado do governo português com a proposta de lei que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta face à pandemia da COVID-19 no âmbito desportivo, cultural e artístico, este evento será adiado para 2021, com mais novidades e maior empenho e vontade de trazer às ruas de Penafiel a energia contagiante de competir, celebrar e divertir com o cartaz da Fun Zone e com as competições na estrada.”