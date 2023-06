Pedro Barros (FPAK) e o ambiente no ‘motorsport’: “sustentabilidade tem que ser um objetivo de todos…” | AutoSport

Pedro Barros é membro da direção da FPAK e tem também o pelouro do Ambiente, sendo que a federação tem um Código de Sustentabilidade Ambiental que tem vindo a implementar desde há uns anos, e tem vindo também a continuar a integrar-se no programa ‘FIA Environment’ realizando para isso uma série de ações de modo a atingir a certificação máxima “três estrelas” da FIA em cinco anos.

Este ano, após a criação do Código de Ambiente FPAK, está a ser incrementada a presença dos delegados ambientais FPAK num maior número de provas. Com o seu Código de Sustentabilidade Ambiental, a FPAK segue a linha da FIA, que é de mudança da imagem do desporto motorizado e da mobilidade face aos desafios que o planeta enfrenta, estabelecendo uma ambiciosa “Estratégia Ambiental FIA 2020-2030”, assente em três pilares estruturantes: ação climática, tecnologia e inovação e práticas sustentáveis.

Há muito é já claro que sem eventos ‘motorizados’ sustentáveis, não existirá caminho e espaço para o desporto automóvel no futuro e em Portugal, alguns passos têm sido dados, num processo de alteração de comportamentos, seja nas classificativas, com a recolha de resíduos, sensibilização de pilotos e equipas ou colocação de avisos às populações, seja nos parques de assistência das provas de estrada ou nos ‘paddocks’ dos circuitos. A FPAK tem vindo a sensibilizar os players do nosso desporto motorizado face ao que urge fazer e organizar e congregar esforços para, em conjunto com todos os envolvidos no desporto automóvel, preparar um novo tipo de intervenção que permita à FPAK acompanhar as orientações da FIA e contribuir para um desporto motorizado mais “verde” e sustentável.

O Código Ambiental pretende estabelecer os princípios gerais, os objetivos e os horizontes temporais para a sua implementação, fixando um conjunto de regras que permitam uma relação mais amigável entre o desporto automóvel com a entidade federativa, praticantes, equipas, organizadores e público, e o meio ambiente, nomeadamente, através da diminuição e neutralização dos seus impactos na relação com o meio ambiente (qualidade do ar, ruído, consumo de água, recolha e tratamento de resíduos, compensações por emissão de CO2).

O Código Ambiental fixará ainda um conjunto de Regras e Recomendações de aplicação nos eventos FPAK, dirigidas a todos os intervenientes no fenómeno do desporto automóvel que contribuirão para que a Sustentabilidade Ambiental no desporto automóvel seja, dentro de poucos anos, tão natural como ar que se respira. Conversámos com Pedro Barros sobre tudo isto, ouça o podcast:

FOTO de onlyyouqj no Freepik