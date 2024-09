Paulo Marques no Leiria Sobre Rodas: um ícone português no Dakar

O piloto português Paulo Marques que conta com 10 participações no Dakar também já confirmou a sua presença no Leiria Sobre Rodas e vai ser uma das figuras em destaque nas Tertúlias, onde contará todas as suas experiências na mais dura maratona motorizada do Mundo.

O Leiria Sobre Rodas 2024 terá também a honra de receber a presença de Paulo Marques, um verdadeiro ícone do motociclismo português. Com uma carreira impressionante de 14 participações no Dakar, Marques destacou-se ao ser o primeiro português a vencer uma etapa da mítica prova, feito alcançado em 1997.Ao longo de sua carreira, Paulo Marques representou Portugal em 11 edições dos Campeonatos Mundiais de Enduro ISDE (InternationalSixDays Enduro), conquistando um total de 7 medalhas, entre elas a cobiçada medalha de Ouro em 1998, na Austrália. O piloto foi também Campeão Nacional Absoluto de Enduro por 11 vezes e acumula 7 títulos nacionais de Todo-o-Terreno.

Durante os três dias do Leiria Sobre Rodas, o público terá a oportunidade de vê-lo em ação com a sua KTM 660 Rally, a moto que o levou a brilhar na 14.ª etapa do Dakar em 1997, ano em que obteve seu melhor resultado na competição, conquistando a vitória na “Classe Maratona” e um 8.º lugar à geral.

Este ano, o evento organizado pelo Município de Leiria celebra a sua 11.ª edição e será realizado entre os dias 27 de setembro e 29 de setembro (sexta-feira a domingo). Em breve serão anunciadas mais novidades sobre a edição de 2024 do Leiria Sobre Rodas. Visite o site oficial do evento, com todas as informações, em www.leiriasobrerodas.com.