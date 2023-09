Paulo Gonçalves: Está a ser feito um tributo ao piloto e pode participar | AutoSport

O Município de Esposende está a organizar um tributo em homenagem ao piloto Paulo Gonçalves, natural da freguesia de Gemeses. Dando continuidade às iniciativas já realizadas sobre o legado do Paulo Gonçalves, o Município de Esposende, em colaboração com a Associação Speedy Forever e o fotojornalista Paulo Maria, estão a convidar as pessoas a integrar o processo de construção de uma escultura com peças mecânicas que eternize e represente a vida do “SPEEDY”, integrando todos os que com ele trilharam a estrada da vida.

A organização está a reunir, rapidamente, o maior número de peças e materiais metálicos que integrem o universo mecânico, todo o tipo de componentes e ferramentas de metal, já sem uso e em fase de reciclagem.

Para a produção deste tributo é necessária uma grande quantidade de peças, acessórios e componentes mecânicos obrigatoriamente metálicos, em fase de reciclagem ou em fim de vida útil, de preferência o mais desmantelados possível. Os “timmings” são curtos, e a organização tem até ao final do mês de outubro de 2023 para reunir o maior número de peças. Existirão ao longo do país vários pontos de recolha, onde poderão deixar a vossa preciosa contribuição.



Caso necessitem esclarecer alguma dúvida sobre este projeto e/ou processo logístico da vossa contribuição poderão contactar: Paulo Maria +351 939 855 929 (whatsapp) ou por mail: [email protected]